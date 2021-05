Normes d’Éducation en Situations d’Urgence Guide du Cluster Education du Burkina Faso

Résumé

Le présent Guide a été conçu par le Cluster Education du Burkina Faso en vue de simplifier l’application des normes de l’ESU inspirées des Standards Minimums du Réseau Inter-agences pour l'Éducation en Situations d'Urgence (INEE) et des Normes Educatives du Burkina. Il est donc conseillé de l’utiliser conjointement avec ces deux ressources dont il découle.

Il contribue aux objectifs suivants :

• Etablir et rappeler les principes communs pour tous les acteurs intervenants directement ou indirectement dans l’éducation dans un contexte de crise (y compris les crises prolongées) et donc de renforcer la coordination entre les différents acteurs ;

• Accroître la qualité de la programmation et son impact en matière d’ESU ;

• Améliorer la redevabilité des acteurs lors des interventions ;

• Renforcer l’intégration de la protection de l’enfance dans le secteur de l’éducation ;

• Fournir une synthèse des bonnes pratiques recensées jusqu’à présent ;

• Permettre d’améliorer le plaidoyer et la communication concernant les risques, les besoins et les interventions en matière d’ESU.

Le CE définit l’éducation en situations d’urgence (ESU) comme la « mise à disposition des possibilités d’apprentissage de qualité pour les personnes de tous âges en temps de crise, notamment le développement de la petite enfance, l’enseignement primaire, post-primaire, secondaire, non formel, technique, professionnel et supérieur, ainsi que l’éducation des adultes. Elle fournit une protection physique, psychosociale et cognitive, qui permet de sauver des vies dans les situations d’urgence et de crise humanitaire prolongée ». Dans toutes les situations d’urgence, la sécurité physique et affective ainsi que le bien-être des enfants sont menacées. C’est pour cette raison que l’éducation vue comme « outil de protection » en urgence, représente un enjeu important dont il faut tenir compte dans toutes les interventions humanitaires.

Les Standards minimums pour l’ESU, tout comme les autres standards humanitaires (standards du Projet Sphère, orientations de l’IASC, etc) reposent sur le même concept de base et leur structure forme un ensemble cohérent. En effet, ils ont été conçus dans le but d’être utilisés en parallèle et de façon à fournir un ensemble de standards complémentaires agréés qui ciblent spécifiquement les activités en matière d’éducation dans les contextes humanitaires. Par conséquent, ce guide garde ce lien étroit avec le Projet Sphère et d’autres orientations internationales ou nationales allant dans le même sens.