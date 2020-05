Mission d’Evaluation Atlas Logistique Burkina Faso – février 2020

I. Introduction

Le Burkina Faso, pays des Hommes intègres, connait une crise humanitaire sans précédent où les violences armées on prit un tournant inédit en 2019 par leur fréquence et leur intensité, et ont provoqué le déplacement de plus de 765 000 personnes (CONASUR1 février 2020).

Aujourd’hui, selon OCHA en janvier 2020, 2,2 millions de personnes sont considérées dans le besoin (plus de 10% de la population) et les organisations humanitaires s’organisent pour répondre à l’urgence malgré les contraintes sécuritaire et les mouvements de populations.

II. Méthodologie

Atlas Logistique (AL) a déployé 2 spécialistes du 3 au 17 février 2020 pour évaluer les besoins et contraintes logistiques auxquelles sont confrontées les organisations dans le cadre de la réponse humanitaire et définir quels types d’interventions pourraient être apportées pour contribuer et soutenir la réponse.

A. Objectifs spécifiques