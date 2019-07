Mission conjointe d'evaluation des besoins des personnes deplacées internes des communautes hotes dans le centre nord

I. Résumé général

Le Burkina Faso est frappé depuis 2015 par des attaques armées qui ont touché plusieurs localités du pays. Au 1er juillet, le pays enregistre près de 220 000 personnes déplacées internes principalement dans les régions du Sahel, du Centre Nord, du Nord et de l’Est.

Dans la région du Centre-Nord, les premiers déplacements ont concerné surtout les populations du Sahel qui sont redescendus dans les communes limitrophes entre les deux régions. La situation a empiré à l’issue d’un conflit communautaire en fin décembre 2018 qui a initialement entrainé le plus grand nombre de déplacement de personne dans la région.

Depuis le mois de juin 2019, plusieurs communes frontières avec la région du Sahel (Pensa, Dablo, Pissila et Barsalogho) ont subi des attaques ayant affecté plusieurs villages. Cette situation a eu pour conséquence des déplacements importants de population des villages touchés mais aussi des déplacements préventifs dans plusieurs autres villages.

La région du Centre-Nord enregistre à la date du 1er juillet 2019, plus de 83 000 personnes déplacées internes enregistrées dans les trois (03) provinces de la région. La commune de Barsalogho, reçoit à elle seule plus de 50% des personnes déplacées et dans le besoin du Centre-Nord.

Les besoins prioritaires exprimés par les personnes déplacées, les communautés d’accueil et les autorités locales sont par ordre de priorité : la protection (notamment la sécurité dans les zones de départ) pour leur permettre de retourner et gérer leur moyen d’existence, les abris, la sécurité alimentaire, la santé, l’eau l’hygiène et assainissement.

Les actions à mettre immédiatement en place sont :

La fourniture aux PDI d’abris d’urgence et d’articles ménagers essentiels (AME) ;

L’assistance alimentaire pour les nouveaux arrivants et familles d’accueil ;

La mise en place de services de santé/nutrition d’urgence dans les localités à fortes concentrations des PDI (Développement d’une stratégie avancée/clinique mobile incluant la substitution si nécessaire) ;

Augmentation de la capacité en fourniture d’eau potable et assainissement d’urgence (incluant distribution de kits hygiène)

Monitoring et activités de protection ;

Dans cette région notamment dans les sites et villages d’accueil des personnes déplacées (Barsalogho, Foubé, Pensa, Dablo, Kelbo, Kaya, Pissila, etc..), il faut signaler que le SP/CONASUR et certains partenaires des agences des Nations Unies (PAM, UNHCR, UNICEF, UNFPA, OMS, FAO, …) et les (Plan Burkina, OXFAM, ATAD, DRC,) ont déjà apporté une première assistance (alimentaire et non alimentaire) aux personnes déplacées qui étaient arrivées il y a deux semaines avant la mission