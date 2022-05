Matrice de suivi des déplacements (DTM) Sahel Central & Liptako Gourma • tableau de bord n°28 • 30 avril 2022

Introduction : La région du Sahel central, et plus particulièrement la zone du Liptako Gourma, qui enjambe le Burkina Faso, le Mali et le Niger, est témoin d’une crise complexe qui comprend comme enjeux une compétition grandissante pour le contrôle de ressources; des bouleversements climatiques; une croissance démographique galopante; des niveaux élevés de pauvreté; l’absence d’opportunités économiques et un sentiment de désillusions quant au futur; des tensions communautaires; l’absence de présence étatique et le manque de services sociaux de base; et des violences provoquées par des réseaux de crime organisé et des groupes armés non étatiques. La crise a engendré, en 2021, la mort de 5 000 personnes (au 31 décembre) et conduit à des déplacements de populations significatifs dans les quatre pays touches par la crise. Au 30 avril 2022, 2 523 618 individus étaient déplacés par la crise, y compris 2 317 479 Personnes déplacées internes (92% de la population affectée) et 206 139 réfugiés (8%). treize pour cent de la population déplacée (1 839 039 personnes) au Burkina Faso, 16 pour cent au Mali (402 138), 8 pour cent au Niger (202 068) et 3 pour cent en Mauritanie (80 373).

NB: Certains déplacements ont pu être engendrés par la crise touchant le nord du Mali depuis 2012.