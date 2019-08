Matrice de Suivi des Déplacements (DTM): Burkina Faso – Région de l’est - Dashboard #1

SUMMARY

Depuis 2018, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire et humanitaire ayant engendré d’importants déplacements de populations. Dans un contexte d’accélération et d’aggravation de la crise, l’OIM a déployé la Matrice de suivi des déplacements (DTM) pour fournir des informations sur les effectifs, tendances et causes des déplacements et mieux comprendre les profils, besoins et vulnérabilités des populations déplacées. Ce dashboard présente les données recueillies lors de la première ronde de collecte, qui a pris place dans 34 localités de la région Est entre le 6 et 18 août 2019. Lors du premier round, la DTM a identifié 10 293 personnes déplacées (1 531 ménages), dont 57% d’hommes et 43% de femmes. 64% des personnes identifiées étaient des enfants, tandis que 4% avaient 60 ans ou plus. La grande majorité des personnes déplacées (95%) ont été déplacées en 2019. La quasi-totalité des ménages déplacés (98%) vivaient au sein d’une famille d’accueil, et 76% avaient un abri en banco.