Mécanisme de réponse rapide en aide alimentaire d'urgence dans les zones affectées par le conflit au Burkina: Rapport MSA Région : Centre Nord | Province : Bam Commune : Nasséré

Contexte

Depuis 2019, la commune de Nasséré a fait l’objet d’irruption de groupes armés non identifiés qui ont détruit les biens de plusieurs ménages ou encore occasionné la fermeture des écoles. Depuis mai 2019, une opération est menée par l’armée burkinabé, et la mise en place des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) dans les villages du Burkina Faso, a permis à la commune de Nasséré de retrouver une certaine stabilité, ce qui a permis à la majeure partie des ménages qui s'étaient déplacés d’y retourner et de reprendre leurs occupations quotidiennes. Cependant depuis quelques mois (juin 2020), la commune enregistre des déplacés en provenance de certaines localités des provinces du Soum et du Sanmentenga (Arbinda, Kelbo, Namissiguima) en raison de l’insécurité dans ces localités (exactions, menaces de mort à l’encontre de certains leaders communautaires).

Les ménages qui ont des parents à Nasséré reviennent au compte-goutte s'y installer pour fuir la violence. Les PDIs à Nasséré sont installés depuis fin juin dans les villages de Woulo - Sampalo - Biliga Mossi - Nasséré - Sika - Kollalé - Sillalba - Tibtenga. Depuis leur installation, ils n'ont bénéficié d'aucune aide humanitaire de la part d'un acteur humanitaire. Les ménages vivent de ce fait grâce à la solidarité des parents et amis issus des communautés hôtes. Une distribution de vivres a été organisée, en mai 2020, par l’action sociale.

Méthodologie et limites de l'enquête

Date de l'évaluation : 23 au 26/09/2020 L'évaluation s'est basée sur la méthodologie standard du RRM qui s'articule autour d'une collecte des données quantitatives et qualitatives à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs clés et une enquête réalisée auprès de ménages déplacés. 04 enquêteurs ont été mobilisés pour cette collecte qui a duré 04 jours, du 23 au 26 Septembre 2020. Au terme de la collecte,147 ménages ont été enquêtés. Le dépistage de la malnutrition par la mesure du périmètre brachial et de la recherche d’œdèmes a été réalisé sur 111 enfants dont l’âge varie entre 6 et 59 mois dans les ménages enquêtés des sites visités. Il ressort de ce dépistage que 0,45% d'enfants sont atteints de malnutrition aigüe modérée, et 1,80% de malnutrition aigüe sévère.

L'équipe d'évaluation a également procédé au diagnostic des différentes sources d'eau utilisées par les ménages de la zone évaluée.