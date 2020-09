Les États-Unis annoncent une aide humanitaire pour la réponse à la crise dans le Sahel

Département d’État des États-Unis

Michael R. Pompeo, secrétaire d’État

Le 24 septembre 2020

Aujourd’hui, les États-Unis ont annoncé une aide humanitaire de près de 152 millions de dollars pour faire face à la crise humanitaire dans les pays suivants de la région du Sahel : le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Mali. Ce financement prévoit près de 67 millions de dollars provenant du bureau de la Population, des Réfugiés et des Migrations du département d’État et plus de 85 millions de dollars du bureau de l’Assistance humanitaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international.

Des carences importantes en ce qui concerne la satisfaction des besoins humanitaires, en plus de préoccupations environnementales telles que d’importantes inondations dans la région, ont été encore exacerbées pendant la pandémie de COVID-19. Notre assistance permettra d’apporter une protection essentielle, de fournir des moyens de subsistance, des abris, des soins de santé essentiels, une aide alimentaire d’urgence, de l’eau potable, des services d’assainissement et d’hygiène pour les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les communautés d’accueil vulnérables.

Les États-Unis restent le plus grand donateur d’aide humanitaire, à la fois dans la région du Sahel et dans le monde. Nous remercions les donateurs pour leurs contributions à ce jour, mais nous sommes conscients des besoins importants qui subsistent et appelons les donateurs actuels et nouveaux à faire de nouvelles contributions ou à honorer les promesses existantes pour faire en sorte qu’il soit possible de dispenser cette assistance vitale.