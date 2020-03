Les populations de Boala et Zéguédéghin participent à des exercices de simulation

Après avoir participé à deux ateliers de validation de leurs plans de contingence à Boulsa les 20 et 21 février 2020, les habitants des communes rurales de Boala et de Zéguédéghin (Centre-Nord) se sont prêtés volontiers à deux exercices de simulation desdits plans. Ces opérations grandeur nature organisées respectivement le 22 et le 24 février 2020, faisaient partie des ultimes activités du projet de renforcement des capacités de la SN en matière de volontariat et de gestion des catastrophes.

Les scénarios imaginés par les facilitateurs de la Croix-Rouge burkinabè ont été conçus autour d’une situation où l’insécurité alimentaire est présentée comme la menace majeure générée par les poches de sécheresse à Boala et à Zéguédéghin (province Namentenga – centre-nord). La survenue d’une telle catastrophe appelait de la part de tous les acteurs la coordination de leurs interventions afin d’apporter la réponse appropriée à la crise. Sur le terrain, la coordination générale de la simulation a permis de mieux apprécier le rôle de chacune des parties prenantes dans la préparation de la réponse face à la détresse des communautés affectées.

Les populations des communes bénéficiaires des plans de contingence ont affirmé avoir compris les mécanismes qui président aux opérations d’assistance et les gestes utiles à poser pour réduire les risques de catastrophes. Les élus locaux, les représentants de l’administration départementale, les services techniques, les leaders communautaires et les volontaires de la Croix-Rouge ont unanimement salué cette démarche pro active inscrite en bonne place dans les activités du projet de renforcement des capacités de la SN en matière de volontariat et de gestion des catastrophes.

Les exercices de simulation font partie intégrante du processus de planification d’urgence et permettent d’évaluer l’efficience et l’effectivité des plans d’urgence, de tester les systèmes, les moyens (installations et équipements) et les instances impliquées dans la mise en œuvre des plans, de former les personnels d’urgence en leur permettant de pratiquer leurs rôles, et également de sensibiliser les communautés à risque. Ces exercices ont permis de tester la chaine de communication à tous les niveaux et la remontée de l’information du niveau local jusqu’au niveau central.

Lancé en 2018, il s’achève en fin février 2020. Ce projet avait pour objectif de renforcer la résilience des communautés à travers le renforcement des capacités des volontaires.