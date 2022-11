Les jeunes et les filles adolescentes dans la crise au centre de la réponse au Sahel Central (1er avril 2021 - 31 mars 2023)

APPROCHE

Plan International travaille avec différentes parties prenantes afin que les filles et les jeunes femmes deviennent plus résilientes et puissent surmonter les défis sociaux, économiques et environnementaux qui sapent actuellement leurs droits dans les trois pays du Sahel central. Ce faisant, nous contribuons à renforcer la résilience et la protection des communautés, en particulier au bénéfice des jeunes femmes et des filles. Même dans les contextes de crise, Plan International s’efforce de faire progresser l’égalité pour les filles. Grâce à des partenariats stratégiques, nos interventions au Burkina Faso, au Mali et au Niger sont mises en œuvre dans le cadre d’une approche coordonnée, multisectorielle et intégrée qui soutient notre programmation de transformation du genre et nos initiatives d’influence, et qui intègre pleinement la dimension nexus (humanitaire, développement et paix).

CONTEXTE

Le Sahel central est en proie à une crise humanitaire sans précédent depuis près d’une décennie, avec des besoins qui ont considérablement augmenté au cours des deux dernières années, en corrélation avec un conflit prolongé, des déplacements massifs de population, l’instabilité sociopolitique et le changement climatique, combinés à une inflation majeure et à des pénuries alimentaires dues à la crise ukrainienne. Les effets persistants du changement climatique au Burkina Faso, au Mali et au Niger, combinés aux défis à relever pour s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté endémique, à l’accès limité aux services essentiels et aux moyens de subsistance, et aux violations des droits humains dans les zones touchées par les conflits, continueront probablement à fragiliser les communautés les plus vulnérables et à accroître leurs besoins humanitaires.