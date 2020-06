Les filles dans la crise : Voix du Sahel

Introduction

La série d’études Les filles dans la crise repose et est axée sur les voix et les expériences de filles à risque dans certains des endroits les plus instables et les plus pauvres au monde.

Cette dernière étude met l’accent sur la crise prolongée dans la région du Sahel et présente des filles et des femmes touchées par la violence et l’insécurité au Burkina Faso et au Mali. L’étude comprend également des entretiens avec des adolescents, des parents et des tuteurs ainsi qu’avec d’autres membres clés de leurs communautés, le but étant de mieux comprendre le contexte social et les attentes qui forgent les expériences des filles et déterminent leur vie.

Très peu d’éléments factuels sont disponibles sur la situation des adolescentes dans ce contexte de conflit, et leurs besoins spécifiques sont ignorés et insatisfaits. Leur âge et leur sexe les rendent particulièrement vulnérables à la violence environnante, qu’un grand nombre d’entre elles ont connue toute leur vie et qui touche tous les aspects de leur existence. Toutefois, leurs voix sont rarement entendues et leurs droits à la sécurité, l’éducation et la santé – qui, même dans les circonstances les plus favorables, ne sont pas protégés – sont rarement défendus dans les périodes les plus difficiles.

Les filles ont le droit d’être consultées sur leurs besoins et priorités, et une meilleure compréhension des expériences des adolescentes en temps de crise, dans différents contextes, permettra au secteur humanitaire d’établir une base de travail solide en leur faveur. Notre projet d’étude cherche à approfondir cette compréhension, en se focalisant non seulement sur les domaines de préoccupations des adolescentes, mais également sur les moyens positifs par lesquels elles font face aux situations qu’elles affrontent tout en tout en s’efforçant de soutenir leurs communautés.

L’étude passe en revue la perspective d’adolescentes de deux groupes d’âge (respectivement de 10 à 14 ans et de 15 à 19 ans) sur l’impact spécifique que la crise a eu sur elles. Il s’agit de comprendre et de déterminer les facteurs qui ont le plus d’impact sur l’insécurité des adolescentes au Sahel, la manière dont elles font face à cette insécurité et les changements positifs qui pourraient les aider à se sentir plus en sécurité.