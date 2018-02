Les acteurs de la santé et les gouverneurs se préparent pour la riposte

Le ministère de la santé, a initié une rencontre préparatoire de la saison épidémique, 2017-2018 de la méningite avec les gouverneurs des régions. La rencontre a eu lieu le vendredi 09 février 2018, à Ouagadougou sous la présidence du ministre de la Santé, Nicolas Méda.

Le risque de survenue d’une épidémie de méningites est aggravé par l’absence de prémunition naturelle de la population marqué par la présence des germes tels le Neisseria meningitidis (Nm) W, du pneumocoque.

C’est dans cette optique que le ministère de la santé, a organisé une rencontre de sensibilisation et d’information des responsables administratifs et techniques en l’occurrence les Gouverneurs des régions ce vendredi 09 février 2018, à Ouagadougou. L’objectif général de la rencontre est de sensibiliser les acteurs de la lutte contre la méningite pour riposter à une éventuelle épidémie de méningite en 2018 au Burkina Faso.

On note que depuis 2010, le Burkina Faso a réalisé une campagne de vaccination de masse préventive contre la méningite à méningocoque A. Ce qui a considérablement fait baisser le nombre de cas de méningite passant de 6837 cas en 2010 à 2648 en 2017. Selon le ministre de la Santé Pr Nicolas Méda : « En organisant dès le début de l’année, la rencontre préparatoire de la saison épidémique, le ministère de la santé souhaite partager l’information juste avec l’ensemble des acteurs afin d’assoir les bases de succès de la gestion de la saison épidémique en général, et d’une éventuelle épidémie de méningite en particulier ». Pour lui « c’est le moment propice pour affiner notre préparation afin que nous soyons prêts à affronter les éventuelles situations épidémiques ». Les objectifs spécifiques de la rencontre sont entre autres de présenter le plan préparatoire et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite en 2018 adopté en conseil de ministre et de faire un plaidoyer auprès des gouverneurs pour une plus grande implication de tous les acteurs régionaux dans la gestion des épidémies de méningite. Selon le gouverneur de la région du centre Sibiri De Issa Ouédraogo : « La part contributive des gouverneurs est de veiller à la à la réussite de la mise en œuvre du plan de riposte dans les Régions ».

