L'endettement des migrants de retour et l'impact sur la réintégration durable au Burkina Faso, octobre 2020

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Avec une forte tradition migratoire, la mobilité burkinabè a longtemps été intrarégionale. Dans un contexte régional et international changeant, notamment lié à la dégradation du contexte sécuritaire dans le Sahel et en dépit de l’augmentation progressive de restrictions migratoires de la part de l’Union Européenne, les routes migratoires se sont modifiées et la destination des migrants burkinabè s’est tournée davantage vers l’Europe. Le Burkina Faso a de plus confirmé son rôle de pays de transit et point de passage des migrants ouest-africains à destination de l’Afrique du Nord et de l’Europe.

Malgré les dangers rencontrés le long de la route de la Méditerranée Centrale, et les prix élevés des passages des frontières, la migration irrégulière a continué d’attirer de nombreux Burkinabè, motivés par l’espoir d’une vie meilleure et sans conflits. On estime ainsi que près de 2 500 migrants Burkinabè sont arrivés en Espagne, Italie et Grèce depuis début 2016, la région du Centre-Est étant notamment devenue la première zone d’émigration irrégulière du pays (OIM, 2019).

Dans le cadre de l’initiative conjointe de l’Union Européenne et de l’OIM pour la réintégration et la protection des migrants, les migrants de retour volontaires ont la possibilité de bénéficier de divers programmes d’assistance dans le but d’assurer une réintégration durable dans le pays d’origine. Dans ce contexte, le Bureau-pays de l’OIM au Burkina Faso a dès 2017 mis en place un modèle pionnier et innovant, en orientant son approche directement sur les besoins des migrants tout en prenant en compte les différents acteurs de la réintégration. Entre support économique, social et psychosocial, l’assistance à la réintégration est personnalisée, prend différentes formes, et peut être reçue tant au niveau individuel que familial ou communautaire.

La recherche de la stabilité financière et le besoin de générer rapidement des revenus économiques au sein du ménage est une préoccupation majeure des migrants à leur retour. Cette même quête du bienêtre économique a elle-même souvent été à l’origine des départs des migrants burkinabè, qui se sont alors attachés à mobiliser des ressources importantes par la vente de matériel ou les prêts d’argent afin d’organiser leur voyage. Cependant, le poids des dettes contractées avant ou pendant la migration peut facilement s’ajouter aux obstacles liés à la réintégration. Cette étude a donc visé trois objectifs principaux :

(1) mettre en lumière les montants, les mécanismes et les temporalités des différents types de prêts financiers effectués par les migrants, ainsi que les dimensions symboliques, psychosociales et culturelles de la dette, et leur impact sur la bonne réintégration des migrants de retour, (2) avoir une meilleure compréhension des conditions de vulnérabilité consécutives aux prêts, et quels sont les différents acteurs de la dette et enfin (3) informer les autorités nationales et internationales, ainsi que les différents acteurs partenaires sur les mécanismes et les impacts de la dette afin d’assurer une meilleure réintégration des migrants à la suite de l’échec d’un projet migratoire.

L’étude a mobilisé des méthodes mixtes, notamment des questionnaires individuels avec les migrants de retour, des entretiens qualitatifs avec des acteurs clés identifiés au sein des zones de retour principales, ainsi que des groupes de discussion exploratoires avec les migrants de retour et les communautés de retour.

La collecte des données quantitatives s’est déroulée du 10 février au 20 mars 2020 et a couvert sept régions sur les treize que compte le Burkina Faso. Au total, 388 migrants de retour ont été enquêtées, dont 19 femmes et 369 hommes. Les groupes de discussion exploratoires ont eu lieu les 12 et 13 février 2020. Pour ce qui est des données qualitatives, 18 entretiens ont été menés auprès d’acteurs clés. Malgré la crise du Covid-19, les données quantitatives et qualitatives récoltées ont permis d’effectuer une analyse de la situation des migrants de retours assistés par l’OIM trois types de dettes identifiées ici : la dette initiale (1), la dette migratoire (2) et la dette contractée après le retour (3).

Les migrants de retour assistés par l’OIM qui déclarent au moins une dette, sont principalement des jeunes hommes (95%) âgés de 18 à 35 ans (86%) exerçant une activité génératrice de revenus (72%). Parmi les 388 migrants de retour qui ont participé à l’enquête quantitative, 79% ont contracté au moins une forme de dette, dont 14% une dette initiale, 65% une dette migratoire, et 26% une dette contractée après leur retour.

La dette liée au projet migratoire (2) concerne donc une large majorité des migrants enquêtés et mobilise le plus de fonds, avec une médiane située à 137 500 CFA (248 USD), contre 100 000 CFA (181 USD) pour les dettes de types 1 et 3. De plus, 74% des emprunts pour la migration se situent entre 1 et 300 000 CFA (542 USD), dont 25% entre 200 000 CFA (361 USD) et 300 000 CFA (542 USD). La capacité de remboursement est faible, puisqu’au moment de l’enquête, 49% des migrants de retour endettés n’avaient pas encore commencé à rembourser leurs dettes migratoires, et seulement 26% étaient en cours. D’autre part, les migrants peuvent cumuler plusieurs types de dettes, la combinaison la plus fréquente étant celle de la dette migratoire avec la dette contractée après le retour : 29% des femmes combinent ces deux types de dettes, contre 14% des hommes. Cette situation tend à souligner la précarité économique liée au retour des migrants endettés, qui peut engendrer un effet de cercle ‘vicieux’ et renforcer la vulnérabilité financière des migrants.

De plus, si les femmes ne représentent qu’une portion mineure de l’échantillon des migrants de retour endettés ayant participé à l’enquête (5%) ne permettant pas d’en généraliser les conclusions, l’étude a permis d’identifier certaines particularités liées à la dette féminine. Les pays d’assistance au retour sont moins diversifiés que ceux des hommes. Les femmes reviennent principalement d’Algérie (36%), de Libye (21%) et finalement du Soudan (14%) et du Mali (14%), alors que pour les hommes, les pays de provenance des migrants de retour sont principalement la Libye (28%), l’Algérie (21%) et également le Niger (23%). Les résultats quantitatifs ont aussi prouvé que les femmes mobilisent substantiellement moins de fonds pour leur projet migratoire que les hommes (125 000 CFA (226 USD) contre 137 500 CFA (248 USD)), en revanche, elles parviennent à mobiliser proportionnellement plus de fonds après leur retour.

De plus, il ressort clairement des résultats de l’étude que la dette comporte une forte dimension collective, tout comme ses bénéfices, ainsi que l’objet de la dette en elle-même. La dette est financière, mais également symbolique et morale. La dette des migrants se réalise principalement dans un cadre informel, principalement auprès des membres de la famille, des proches et des amis, qui sont les principaux prêteurs au Burkina Faso. Les modalités de remboursement sont flexibles, irrégulières (87% des emprunts) et changeantes en fonction du déroulement du voyage. À travers le projet migratoire d’un proche, tous ceux qui le soutiennent espèrent bénéficier des gains issus de la migration. Lorsque le candidat à la migration mobilise ainsi son entourage, il entre dans une relation hiérarchique d’infériorité que seul le partage des bénéfices tirés d’une migration réussie pourra rééquilibrer.

Ces éléments ne sont pas quantifiables ni matériels, ils n’en sont pas moins réels puisque l’échec du projet migratoire (et donc le manquement à l’obligation du partage), a des conséquences sérieuses quant à la réinsertion sociale du migrant de retour (stigmatisation, sentiment de honte, rupture du lien social). Dans ces circonstances, le migrant n’est pas simplement affecté par la dette, il est défini par elle aux yeux du reste de la communauté, l’incapacité à rembourser pèse cependant de manière individuelle sur le migrant.

Ainsi, l’étude a aussi montré que les impacts de la dette sur la vie et la réintégration durable des migrants ne sont pas uniquement d’ordre financiers, mais ont bien une dimension sociale et psychosociale. Les différents entretiens menés ont permis de mieux saisir la signification de la dette dans le contexte socioculturel du Burkina Faso ainsi que le caractère multidimensionnel de la dette dans le contexte de la migration. La dette se définit en effet à la fois comme un bien qu’on a reçu d’autrui contre la promesse de le restituer, ou d’en restituer (au moins) l’équivalent, mais également comme l’obligation en soi de toute espèce d’engagement, du devoir général, celui de rendre un bien emprunté n’en étant qu’un cas particulier. La notion de partage des gains est donc apparue fondamentale afin de saisir l’impact de l’échec migratoire pour la réintégration des migrants de retour endettés.

Au regard des conclusions issues de l’analyse des données présentées dans ce rapport, les recommandations pour veiller à une réintégration durable des migrants de retour sont les suivantes :