L'éducation attaquée en Afrique Occidentale et Centrale : mise à jour 2022

Une note du Groupe de Travail Régional sur l'Éducation en Situations d'Urgence

Depuis la publication de L'ÉDUCATION ATTAQUÉE EN AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE : Une note du Groupe de Travail Régional sur l'Éducation en Situations d'Urgence en octobre 2021, à l'occasion de la quatrième conférence internationale sur la Déclaration sur la Sécurité dans les Ecoles au Nigéria, la situation dans la région s'est encore détériorée, mettant au premier plan la question de la protection de l'éducation.

La région de l'Afrique Occidentale et Centrale a connu une forte augmentation du nombre d'écoles fermées en raison de l'insécurité au cours de l'année écoulée.

À la fin de l'année scolaire 2021-22, plus de 12 400 écoles étaient fermées dans huit pays de la région , soit pour être la cible directe d'attaques des Groupes Armés Non Etatiques (GANEs), soit parce que les enseignants ont fui, ne laissant personne pour enseigner, soit parce que les parents ont trop peur pour envoyer leurs enfants à l'école ou sont eux-mêmes dans un processus de déplacement forcé à répétition vers des zones plus sûres. L'extension et l'intensification des conflits ont un effet de plus en plus dévastateur sur l'accès et la continuité de l'apprentissage, affectant l'avenir de générations entières d'enfants.

12 400 écoles fermées

Au mois de juin 2022, au Burkina Faso, au Cameroun, en RCA, en RDC, au Mali, au Niger et au Tchad.