Le Représentant special de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel condamne l'acte terroriste contre un bus dans la province de Sourou, au Burkina Faso

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, exprime son indignation et condamne l'acte terroriste contre un bus dans la province de Sourou, au nord du Burkina Faso. Quatorze personnes auraient été tuées et dix-neuf autres blessées au passage d’un bus transportant des étudiants sur un engin explosif artisanal dans la matinée du samedi 4 janvier.

Il présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde sympathie aux familles des victimes ainsi qu'au Gouvernement et au peuple du Burkina Faso.

L'Organisation des Nations Unies soutient le peuple burkinabé dans sa quête de paix et de développement.