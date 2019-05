Le mariage d’enfants: Un problème social et sanitaire

Le ministère de la Femme, de l’Action sociale, de la Solidarité nationale et l’Action humanitaire et collaboration avec le Ministère de la Santé, ont débuté la campagne de communication sur le mariage d’enfants, le 06 mai 2019 dans la région de la boucle du Mouhoun. Dans cette région, ce sont au total 6 communes rurales qui vont recevoir la visite des différentes équipes de la campagne.

« Nous allons combattre le mariage des enfants parce que c’est une maladie », nous a confié le porte-parole de la communauté musulmane de la commune rurale de Yé, Adama Niamba, après une séance de plaidoyer. Avec les représentants des autres communautés religieuses et coutumières, ils se sont engagés à sensibiliser davantage les populations, pour l’abandon du mariage des enfants dans cette localité. Le mariage des enfants expose en effet, les jeunes filles à des problèmes de santé et constitue un obstacle à leur épanouissement. C’est un phénomène social qui met souvent fin aux études de certaines filles. Selon le chef de canton de Yé, Passali Zina, cette pratique est en voie de disparition dans sa localité. Pour lui, ils sont assez informés par les médias qui parlent beaucoup de l’interdiction du mariage des filles avant 18 ans et eux ils sont engagés à faire respecter les lois en vigueur dans le pays. « Tant que l’homme et la fille ne sont pas consentants et tant que la fille n’a pas les 18 ans, nous on ne célèbre pas ce mariage », a martelé le chef de canton et ses propos sont confirmés par l’imam de Yé.

Avant de se rendre dans ce premier village, l’équipe de la caravane a rencontré le directeur régional de la Femme, de l’Action sociale, de la Solidarité nationale et l’Action humanitaire, Aly Demè, et le gouverneur de la région, Edgard Sié Sou. Ces deux personnalités ont présenté la situation du mariage d’enfants dans la région avec 142 cas enregistrés en 2016, 157 cas en 2017 et 139 cas en 2018. Pour le directeur régional, le mariage d’enfants touche essentiellement les jeunes filles entrainant souvent des prises en charge psychologique. Selon le gouverneur, l’ampleur de la pratique s’explique par la volonté d’entretenir des liens d’amitiés entre familles. Pour lui, ces pratiques d’un autre âge doivent cesser car elles compromettent l’avenir des enfants.

DCPM/Santé