Le Japon poursuit son soutien aux efforts du HCR au Burkina Faso

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés remercie le Gouvernement et le peuple du Japon pour leur soutien à la réponse de protection et d’assistance aux personnes déplacées et aux communautés hôtes au Burkina Faso.

Le Gouvernement japonais continue de soutenir les efforts du HCR pour renforcer la protection des personnes forcées de fuir et diminuer les risques de violence basée sur le genre, à travers une généreuse contribution de 1, 98 millions de dollars, soit environ 1, 09 milliards de francs CFA.

Depuis 2019, le pays est secoué par une insécurité grandissante et des attaques par les groupes armés dans plusieurs régions du pays. Avec plus de 1,2 million de personnes déplacées à l’intérieur du pays, fuir leurs villages en quête de sécurité, le Burkina Faso est l’épicentre de la crise de déplacements à la croissance la plus rapide au monde. Les Nations Unies estiment que 3.5 millions de personnes sont dans le besoin d’assistance humanitaire, et ont sollicité 607 millions USD, comprenant les besoins prioritaires du HCR en 2021 estimés à 92 millions USD, afin de soutenir le Gouvernement dans la réponse à la crise.

Cet appui du Japon va contribuer à améliorer la gestion des sites et les conditions de vie des personnes déplacées et leurs hôtes afin de réduire considérablement les risques de violence basée sur le genre. Les femmes, les jeunes filles et les enfants sont particulièrement vulnérables, victimes de violences physiques, de viol et d’autres violations de leurs droits humains, en particulier pour aller chercher du bois de chauffe ou de l’eau. Toutefois, la prise en charge concerne également les hommes car des cas de violences sexuelles portées sur cette catégorie ont été aussi rapportés en 2020. « Cette contribution vient à point nommé, car la prise en charge des personnes survivantes de violences, et les efforts en vue de réduire les risques de violence basée sur le genre auxquels les populations déplacées sont exposées restent encore insuffisants dans la réponse apportée à la crise », souligne Paul Ali-Pauni Shelubale, Représentant ad intérim du HCR au Burkina Faso.

L’engagement du Japon aux côtés du HCR pour le bien des populations déplacées s’est renforcé ces dernières années et l’agence réitère sa gratitude au Gouvernement et au peuple japonais pour les généreuses contributions reçues en 2020, atteignant un montant total de 2, 2 millions de dollars (soit env. 1,2 milliards de francs CFA). Ces fonds ont permis de fournir des abris d’urgence, des biens de première nécessité, des foyers à gaz, des kits d’hygiène et de dignité, contribuant ainsi à la décongestion des sites, à la réduction des risques de contamination à la COVID-19 et des risques de protection, y compris ceux liés aux violences basées sur le genre. Cet appui a également permis la délivrance de cartes nationales d’identité aux populations déplacées et celles qui les accueillent, permettant à celles-ci de jouir de leurs droits fondamentaux et réduisant les risques d’apatridie. « Avec cette carte, je peux me déplacer sans craindre les contrôles de police et me présenter partout pour chercher du travail », se réjouit Nafissatou, une déplacée vivant à Kaya.

CONTACTS MEDIAS

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

BURKINA FASO

Ouagadougou : Moussa Bougma, Associé à la Communication ; bougma@unhcr.org ; +226 65 50 47 69

Ouagadougou : Melike Trigg, Chargée des Relations extérieures ; trigg@unhcr.org ; +226 65 00 01 52