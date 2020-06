Le HCR achemine par avion-cargo du matériel d’aide d’urgence pour les populations déracinées au Burkina Faso

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a acheminé ce jour par avion-cargo une cargaison de 88 tonnes de matériel d’aide d’urgence pour les réfugiés et les déplacés internes au Burkina Faso, suite à son appel de fonds urgent pour le Sahel. Le Boeing 777 a décollé de l’entrepôt de stockage mondial du HCR hébergé par la Cité humanitaire internationale de Dubaï, et a atterri aujourd’hui dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, à la veille de la Journée mondiale du réfugié.

Cette rotation aérienne a été financée par Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-Président et Premier ministre des Émirats arabes unis, et souverain de l’émirat de Dubaï.

La violence au Burkina Faso a déraciné 921 400 personnes, tandis que le pays accueille également 21 000 réfugiés ayant fui la violence au Mali. Les conditions de vie sont désastreuses pour ces personnes forcées de fuir leur foyer. Beaucoup dorment en plein air ou ont trouvé refuge dans des abris de fortune. L’arrivée de la saison des pluies, marquée cette année par des vents exceptionnellement violents et de fortes précipitations, exacerbe encore le besoin d’abris. Par ailleurs, près de 70 000 déplacés internes vivent actuellement dans des zones en proie aux risques d’inondation dans les régions du Centre-Nord et du Sahel.

Le HCR et ses partenaires estiment qu’au Burkina Faso, quelque 890 000 personnes ont d’urgence besoin d’assistance en termes d’abris. Le HCR a déjà fourni 10 000 abris. Le pont aérien d’aujourd’hui, avec à son bord 21 300 bâches en plastique, devrait fournir un abri ou renforcer les logements de quelque 30 000 personnes forcées de fuir, ce qui permettra aussi de décongestionner les sites les plus surpeuplés.

Ce pont aérien, dont l’arrivée coïncide avec la Journée mondiale du réfugié, est un premier volet de contributions, suite à l’appel de fonds du HCR et d’un montant de 186 millions de dollars, pour aider les réfugiés et répondre à la crise de déplacements de populations au Sahel. Lancé vendredi dernier à Genève, l’appel de fonds vise à fournir une protection et une assistance vitales aux réfugiés, aux déplacés internes, aux rapatriés et aux communautés d’accueil dans la région du centre du Sahel.

« Alors que le Sahel est confronté à une crise humanitaire et de protection d’une ampleur sans précédent, chaque geste compte. Grâce à ce pont aérien, des milliers de familles vulnérables et déracinées au Burkina Faso pourront désormais bénéficier d’un abri », déclare Ioli Kimyaci, Représentante du HCR au Burkina Faso. « Nous sommes très reconnaissants envers Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum et la Cité humanitaire internationale pour le financement de ce pont aérien nécessaire d’urgence qui tombe à point nommé, alors que nous célébrons la Journée mondiale du réfugié à une époque de déplacements forcés sans précédent à travers le monde entier. Il montre l’exemple qui, nous l’espérons, sera suivi par d’autres », ajoute-t-elle.

Note aux médias : L’entrepôt de stockage mondial du HCR à Dubaï a été établi en 2006. Il est hébergé à la Cité humanitaire internationale et il est notre plus importante infrastructure de stockage au monde. Des stocks de tentes familiales et d’autres matériaux pour les abris, ainsi que des articles de secours dont notamment des couvertures et des kits d’ustensiles de cuisine pour plus de 250 000 personnes, y sont entreposés.

