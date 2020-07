Le devenir de l’élevage au Burkina Faso: Opportunités et défis face aux incertitudes

Préface

Comprendre la dynamique de long terme (2050) du secteur de l’élevage et son impact sur la santé publique, l’environnement et les moyens de subsistance permet une plus grande prise de conscience sur les risques potentiels et les opportunités associés à un secteur d’élevage en rapide croissance et la promotion de politiques et stratégies adaptées à la transformation du secteur.

Conscients des insuffisances des projections pour sonder efficacement l’avenir, ASL 2050 a envisagé explorer le futur à l’aide de modèles prédictifs permettant d’extrapoler à partir des tendances passées en s’appuyant sur des hypothèses exogènes d’actualité, telles que la dynamique des populations, des marchés et de l’environnement ainsi que les changements technologiques.

Pour assurer la réalisation de cet objectif, un processus itératif comportant plusieurs phases a été adopté, avec le support et la participation du gouvernement burkinabé et des parties prenantes nationales du secteur de l’élevage.

Le résultat final de cette concertation, qui a connu un degré d’intérêt très appréciable des membres du comité national de pilotage et des autres parties prenantes du secteur public comme du secteur privé, est un rapport sur les devenirs plausibles de l’élevage au Burkina Faso et l’identification des opportunités, des défis futurs émergents et des incertitudes auxquels le pays devra faire face dans les années à venir.

Le rapport ne prétend pas prédire avec exactitude l’avenir du secteur de l’élevage au Burkina Faso, mais il génère des preuves solides sur les futurs possibles et plausibles. Ce qui constitue une information essentielle pouvant permettre aux décideurs d’anticiper et d’influencer dès à présent les tendances futures et de faire face aux nouveaux défis, en les saisissant comme des opportunités pour améliorer les performances du secteur de l’élevage de manière durable au bénéfice de la société.

La FAO est reconnaissante au gouvernement du Burkina Faso et à l’USAID, ainsi qu’aux parties prenantes nationales, qui ont construit les preuves qui sous-tendent ce rapport.

DAUDA SAU, Représentant de la FAO au Burkina Faso