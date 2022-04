Le Canada annonce un financement de plus de 82 millions de dollars pour répondre à la crise alimentaire et nutritionnelle dans les régions du Sahel et du lac Tchad

Communiqué de presse Le 6 avril 2022 – Ottawa (Ontario) – Affaires mondiales Canada

Le Canada est extrêmement préoccupé par l’aggravation de la crise alimentaire et nutritionnelle dans les régions du Sahel et du lac Tchad et par son incidence sur les groupes vulnérables tels que les populations déplacées, les femmes, les adolescents et les enfants. Des années d’insécurité, ainsi que les changements climatiques, sont à l’origine d’une crise humanitaire qui laisse des millions de personnes souffrir de famine aiguë.

Aujourd’hui, lors d’une réunion de haut niveau sur la crise alimentaire et nutritionnelle dans les régions du Sahel et du lac Tchad, le ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada, l’honorable Harjit S. Sajjan, a annoncé un financement de plus de 82 millions de dollars pour offrir une aide humanitaire et au développement tenant compte de l’égalité des genres, afin de répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels croissants et d’aider à contenir la famine dans ces régions.

Ces fonds seront versés à des organismes des Nations Unies, au Comité international de la Croix-Rouge et à des organisations non gouvernementales pour répondre aux besoins immédiats et à plus long terme. Grâce au soutien continu du Canada, les partenaires s’attaqueront à la malnutrition aiguë et à l’insécurité alimentaire, ainsi qu’aux vulnérabilités sous-jacentes liées à la santé, à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène dans les régions du Sahel et du lac Tchad.

Citations « Nous avons besoin d’innovation et d’une conversation à l’échelle mondiale afin de garantir que les populations, nos voisins, puissent satisfaire leurs besoins les plus fondamentaux, comme la nourriture et l’eau. Lorsqu’ils ne peuvent le faire en raison d’un conflit, d’insécurité ou des changements climatiques, nous devons nous assurer qu’ils obtiennent la nourriture et l’eau dont ils ont besoin. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires afin que chacun ait accès à des aliments sains et nutritifs pour se garder en bonne santé et fort. »

Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

Les personnes vivant dans les régions du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest connaissent des niveaux sans précédent d’insécurité alimentaire et nutritionnelle; plus de 35 millions de personnes sont touchées par cette crise.

La crise alimentaire actuelle est aggravée par l’insécurité croissante, l’augmentation des menaces terroristes et les perturbations des chaînes d’approvisionnement alimentaire causées par la crise en Ukraine.

L’aide internationale du Canada pour les régions du Sahel et du lac Tchad est passée de 424 millions de dollars au cours de l’exercice 2019 à 2020 à 486 millions de dollars au cours de l’exercice 2020 à 2021.

Le 4 avril, le Canada a annoncé qu’il était membre à part entière de l’Alliance Sahel afin de contribuer à la réalisation de l’objectif du groupe, soit de renforcer la stabilité et le développement global des régions. Lors de la troisième assemblée générale de l’Alliance Sahel, ses membres ont réitéré qu’il est nécessaire pour eux d’apporter une réponse coordonnée aux besoins de la population sahélienne afin de relever les défis de la crise alimentaire majeure à laquelle sont confrontés les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad).

Depuis 2020, le Canada a établi des programmes de développement bilatéraux au Niger et au Tchad dans le cadre de ses efforts pour accroître l’aide internationale au Sahel.