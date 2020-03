Le Burkina Faso et le nouveau front du Sahel : Répondre à la crise de déplacement la plus rapide au monde

Sommaire

Le Burkina Faso est actuellement aux prises avec une crise de déplacements de populations parmi les plus rapides au monde. Le pays est devenu le plus récent épicentre du conflit qui sévit dans la région perturbée d’Afrique qu’est le Sahel. Autrefois connue pour l’harmonie et l’unité qui régnaient entre les groupes ethniques, religieux et linguistiques, la population du Burkina Faso est de plus en plus victime de feux croisés, alors que les groupes armés plongent le pays dans la violence. Les tensions intercommunautaires s’accentuent et le pays fait maintenant face à la première crise humanitaire de son histoire récente.

Au cours des dernières années, un ensemble hétéroclite de groupes armés a fait des ravages partout au Sahel. Certains de ces groupes ont des liens avec le djihadisme transnational, tandis que d’autres sont de nature criminelle et enracinés dans une identité ethnique ou communautaire. Ensemble, ils exploitent les faiblesses des autorités étatiques, les revendications locales et les frontières poreuses. Plus récemment, ces groupes se sont répandus au Burkina Faso, particulièrement dans les régions du centre-nord, du Sahel et de l’est du pays, voisines du Mali et du Niger. Toutefois, la crise s’enracine depuis plusieurs années.

L’éviction en 2014 de l’ancien président Blaise Compaoré a créé un vide de pouvoir qui a permis aux groupes armés du Mali de pénétrer au Burkina Faso. Les djihadistes burkinabè et d’autres groupes d’insurgés se sont constitués depuis et ils prennent le contrôle de vastes portions du territoire. La violence s’est répandue dans les communautés à un rythme affolant. Au cours de l’année 2019, les combats ont forcé plus d’un demi-million de personnes à quitter leurs terres. Les gens ont été privés de leurs moyens d’existence, et l’insécurité alimentaire s’aggrave rapidement. Les groupes d’aide prévoient actuellement que 900 000 personnes pourraient être déplacées à l’intérieur du pays d’ici avril 2020.

Pour sa part, le gouvernement du Burkina Faso s’efforce de répondre aux besoins de sa population. La ministre de l’Action humanitaire est responsable de la réponse gouvernementale à la crise. Toutefois, les efforts nécessitent une coordination interministérielle plus efficace et plusieurs hauts responsables ne comprennent pas suffisamment les principes qui guident le travail des organisations humanitaires et n’y adhèrent pas. Dans certains cas, les frictions qui s’ensuivent entre les groupes humanitaires et le gouvernement ont retardé ou restreint l’aide apportée.

Entre temps, les groupes d’aide ont été pris par surprise par la crise. L’ONU a réussi par la suite à mettre en place des mécanismes clés de coordination humanitaire, mais il y a plus à faire pour renforcer l’intervention. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) évalue actuellement à 295 millions $ les sommes nécessaires en 2020 pour l’assistance humanitaire aux personnes dans le besoin. Les donateurs vont devoir rapidement augmenter le financement.

Avec le soutien des donateurs, l’ONU devrait intervenir rapidement pour accroître son action humanitaire, en déployant davantage de personnel qualifié et en renforçant les outils clés comme le Mécanisme de réponse rapide (RRMRM), qui génère une alerte et un plan de réponse commun aux groupes d’aide. De plus, les agences d’aide internationales devraient intensifier leur collaboration avec les groupes locaux qui connaissent les communautés et ont leur confiance.

Les militaires burkinabè ont encore du mal à endiguer l’insécurité. En conséquence, les communautés ont formé des groupes d’autodéfense. Ces milices locales ont régulièrement des affrontements avec les insurgés et les éléments criminels, ce qui alimente le cycle de la violence. Dans un geste troublant, le gouvernement a modifié le Code pénal national pour interdire la critique des militaires et empêcher tout contact avec les groupes armés. La nouvelle loi, dont les modalités relatives aux contacts sont trop larges, a empêché les organisations de défense des droits de la personne de vérifier les nombreuses plaintes d’abus commis par les forces burkinabè et interdit aux organisations humanitaires de négocier avec les groupes armés pour obtenir l’accès aux populations dans le besoin.

Les perspectives de paix au Burkina Faso vont dépendre en grande partie de l’évolution du conflit qui touche plus largement la région du Sahel. Le gouvernement du Burkina Faso devrait être félicité pour sa réponse à la crise. Toutefois, il faut aussi l’encourager à adopter une approche holistique visant les racines du conflit et répondant aux besoins de base de sa population.

Recommandations

Le gouvernement du Burkina Faso doit prendre les mesures qui suivent :

Le président du Burkina Faso doit :

Mandater le premier ministre pour qu’il dirige les efforts interministériels de réponse à la crise – la ministre de l’Action humanitaire n’a pas l’autorité nécessaire pour coordonner les ministères concernés. Seul le premier ministre est en position de mobiliser les efforts nécessaires de la part de l’ensemble du gouvernement pour répondre à la crise humanitaire.

Modifier les récents changements apportés au Code pénal qui empêchent les groupes humanitaires d’avoir des contacts avec les groupes armés – la levée de ces restrictions permettra aux groupes humanitaires de négocier l’accès aux populations qui ont des besoins pressants.

Les responsables burkinabè doivent :

Mettre fin aux restrictions qui empêchent le fonctionnement indépendant des organisations humanitaires – le gouvernement doit permettre aux groupes d’aide de travailler selon les principes humanitaires et aux organisations de fournir l’aide à tous ceux qui en ont besoin, et non uniquement à ceux qui se trouvent dans les « sites d’accueil » désignés par le gouvernement.

Les agences de l’ONU et les organisations humanitaires doivent :

Renforcer le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) – OCHA doit renforcer ses équipes sur le terrain pour améliorer la coordination, assurer une meilleure couverture des régions affectées et améliorer la diffusion d’informations détaillées et récentes sur la crise.

Établir des partenariats avec les réseaux de la société civile du Burkina Faso – le Burkina Faso possède un réseau dynamique de groupes de la société civile. Les organisations d’aide internationales devraient établir des partenariats et investir dans ces groupes pour améliorer leur portée et favoriser leur acceptation sur le plan local.

Accentuer l’action du RRM partout au Burkina Faso – avec le soutien des donateurs, le RRM doit s’étendre à toutes les régions affectées afin d’informer la communauté humanitaire des nouveaux déplacements ou des besoins spécifiques qui apparaissent et orienter la réponse.

Les gouvernements donateurs doivent :