Lancement d’un diagnostic sur les risques en matière d’habitat dans le Boulkiemdé

Les conséquences liées aux catastrophes naturelles, notamment les inondations et les vents violents affectent de nombreuses populations des villages du Boulkiembé (centre-ouest). Pour réduire leur impact négatif, un projet pourrait être exécuté dans cette zone très prochainement à la faveur de la signature d’un nouvel accord-cadre entre les Croix-Rouge luxembourgeoise et burkinabè (CRL-CRBF). Dans ce cadre, quatre missions de terrain ont été effectuées, dont les dernières du 08 au 15 juillet 2019 par l’équipe projet CRL de la CRBF.

Les équipes déployées sur le terrain ont sillonné au moins 13 villages dans les communes les plus régulièrement touchées par les aléas climatiques. L’analyse des données collectées permettra un ciblage des six villages d’intervention. De façon pratique, la mission a procédé à l’évaluation des besoins dans 03 des villages. Elle a aussi échangé avec les services techniques étatiques pour faire un état des lieux des grandes réalisations planifiées (barrages, boulis). Les enquêteurs se sont aussi intéressés aux plans communaux de développement (PCD) et à la disponibilité des agrégats (sable, gravier). Le choix de la province du Boulkiemdé a été dicté par les données fournies par les services de l’Etat dans le domaine de l’habitat.

Les données en cours de compilation devraient servir à orienter les prochaines grandes idées de l’accord-cadre que la Croix-Rouge luxembourgeoise et la Croix-Rouge burkinabè envisagent parapher pour la période 2020-2022. Cette nouvelle convention entrera en vigueur au moment où s’achève le dernier accord-cadre qui couvrait la période 2017-2019. Il avait permis d’apporter des changements qualitatifs dans la vie des populations bénéficiaires. Ces conventions illustrent la vitalité de la coopération entre la CRL et la CRBF en faveur des communautés défavorisées.