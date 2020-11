L’UNICEF Lance un appel à l’action pour les enfants du Sahel : Il est temps d’agir pour la nutrition des enfants : l’UNICEF lance la campagne « Nutrition Maintenant »

Dakar, 9 novembre 2020 - Alors que la malnutrition affecte des millions d’enfants dans le Sahel, l’UNICEF lance un appel pour des actions combinant l’urgence et le développement afin de lutter durablement contre la malnutrition.

Les enfants qui naissent dans le Sahel aujourd’hui font face à de multiples obstacles pour survivre et atteindre tout leur potentiel, en particulier pendant les premières années de leur vie : alimentation inadéquate, accès limité à des soins de qualité, à de l’eau propre, rareté des installations d’assainissement, sont quelques-uns des défis avec lesquels ils doivent vivre.

Les faits parlent d’eux-mêmes. La région du Sahel compte plus de 60 pour cent des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère en Afrique de l’Ouest et du Centre, et le nombre d’enfants affectés pourrait passer de 8,1 à 9,7 millions d’ici la fin 2020, parmi lesquels 3 millions d’enfants affectés par une forme sévère.

La malnutrition peut être fatale aux enfants de moins de 5 ans. La malnutrition aiguë est la partie émergée de l’iceberg. L’incidence de la malnutrition aiguë est bien supérieure dans un contexte où un enfant sur trois souffre aussi de retard de croissance.

Ces chiffres alarmants soulignent l’ampleur des défis nutritionnels qui résultent d’une pauvreté omniprésente, de systèmes de santé fragiles, de troubles sociaux, de conflits armés et de guerres civiles, et des impacts néfastes du changement climatique. Les mesures prises pour contenir la COVID-19 et la crise socio-économique provoquée par la pandémie ont aggravé la malnutrition chez les enfants.

En lançant la campagne Nutrition Maintenant, l’UNICEF tire la sonnette d’alarme et appelle à la prise d’actions urgentes, alors que la situation dans le Sahel se détériore rapidement. Nous devons répondre à l’urgence nutritionnelle tout en développant des solutions durables qui éviteront en amont aux enfants de souffrir de malnutrition. C’est un défi immense, mais que l’on peut gagner si l’on agit maintenant.

« ll est temps d’agir maintenant, non seulement pour sauver des vies d’enfants, mais pour prévenir les conséquences à long terme de la malnutrition chez les enfants, et leur offrir un avenir meilleur », a déclaré Marie-Pierre Poirier, Directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. « La pandémie de COVID-19 a engendré des défis supplémentaires, nous obligeant à repenser notre façon de faire et à innover pour apporter des services essentiels aux populations vunérables, en particulier les enfants. »

L’accès aux services vitaux – santé, vaccination, eau et assainissement, nutrition, protection sociale – a encore reculé avec la pandémie de COVID-19 et l’insécurité croissante. Il faut s’attaquer aux causes profondes de la malnutrition, en mettant en place des financements sécurisés et des programmes qui renforcent la résilience des communautés, familles, parents et soignants, en s’assurant qu’ils font partie de la solution.

« Au-delà des services qui sauvent les vies d’enfants souffrant de malnutrition, nous devons aussi adopter une approche de prévention pour les enfants vulnérables. Cela se traduit par des transferts d’argent pour aider leur famille à pallier la diminution ou la perte de leurs moyens de subsistance, l’accès à l’eau et à l’assainissement, l’accès aux soins de santé dont la vaccination, l’accès à un régime alimentaire sain et équilibré. Lutter contre la malnutrition exige une approche multisectorielle », ajoute Marie-Pierre Poirier.

La campagne Nutrition Maintenant met en lumière les mesures-clefs pour abattre les barrières et construire des ponts entre l’urgence et les solutions à long terme :

Investir dans la nutrition maternelle, des adolescents et des jeunes enfants en soutenant et promouvant l’allaitement exclusif, l’accès aux services essentiels et à des régimes alimentaires sains et équilibrés pour prévenir la malnutrition. Soutenir les approches innovantes et développer des services pour la détection précoce et le traitement de la malnutrition aiguë sévère chez les jeunes enfants.

Etendre la protection sociale pour faciliter l’accès à des régimes nutritionnels et des services essentiels pour les plus vulnérables.

Donner aux communautés les moyens d’être autonomes, et renforcer leur engagement pour les rendre plus résilientes.

La nutrition impacte tout, y compris la capacité d’un enfant à lutter contre les infections et à s’en sortir. Il est temps d’agir maintenant, pour innover et combler le fossé entre les interventions d’urgence et le développement, en travaillant avec les communautés du Sahel pour créer les conditions qui protègent les familles, les enfants, et améliorent leur résilience.

