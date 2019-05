L’ONU condamne l’attaque contre une église dans le nord du pays

Les Nations Unies ont condamné l’attaque meurtrière perpétrée dimanche matin contre une église dans le nord du Burkina Faso, une région en proie aux violences ces derniers mois.

« Je condamne fermement une nouvelle attaque contre une église chrétienne au Burkina Faso », a déclaré sur Twitter la Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, Maria Fernanda Espinosa, qui vient de conclure une visite en Afrique de l’Ouest et centrale (Nigéria, Tchad et Ghana).

Selon les informations rapportées par les médias, au moins six personnes ont été tuées dans cette attaque, « la troisième de ce genre en cinq semaines », a déploré Mme Fernanda Espinosa.

La Coordinatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso, Metsi Makhetha, a également condamné « l’attaque odieuse » contre l’église.

« Aucun peuple ne devrait subir ce que le Burkina Faso traverse actuellement », a déclaré sur Twitter Mme Makhetha. « Même les guerres ont des règles. Les civils ne devraient jamais être une cible », a souligné la Coordinatrice résidente qui a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes de l’attaque.

Le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, fait l’objet d’attaques et de violences intercommunautaires récurrentes et en hausse depuis plusieurs mois.

« Nos pensées vont également aux familles des personnes enlevées et à toutes les personnes qui ont perdu la vie lors des récentes attaques - forces de sécurité, enseignants, agents de santé, autorités locales et bien d'autres », a ajouté la Coordinatrice résidente de l'ONU au Burkina Faso.

La Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies a demandé à ce que les auteurs de cette attaque répondent de leurs actes devant la justice. « Nous ne pouvons tolérer la haine. Le droit fondamental de la liberté de religion doit être respecté partout », a souligné Mme Fernanda Espinosa.