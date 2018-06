Insécurité alimentaire au Yagha 539 : Personnes recoivent des vivres

Grâce à l’appui de la Croix-Rouge espagnole, la Croix-Rouge burkinabè a organisé une séance de distribution de vivres au profit de 89 ménages du village de Pougoumbiel (province du Yagha), le samedi 26 mai 2018. Cette opération, la troisième du genre, visait à assister ces personnes qui avaient été affectées par les inondations de juillet 2017.

Les sentiments de joie, de soulagement et de reconnaissance ont encore été ravivés par les habitants de ce village situé dans le département de Titabé, province du Yagha. Le camion chargé des vivres s’est vidé progressivement de son contenu au fur et à mesure que les bénéficiaires défilaient devant les équipes de la Croix-Rouge chargées de la distribution. L’opération s’est déroulée sur le site identifié par les membres du comité de bénéficiaires composé de dix personnes (dont au moins 30% de femmes). Il a été appuyé par les équipes de la Croix-Rouge dans la diffusion de l’information relative à cette opération. Chacun des 89 ménages bénéficiaires, soit 539 personnes, a reçu 20kg de petit mil et 1,5kg de sucre. De l’avis des bénéficiaires, cette ration vient à point nommé car elle va leur permettre d’améliorer les repas de la famille.

« Je remercie sincèrement les bonnes volontés qui se soucient de notre sort. Nous leur rendons grâce pour ces soutiens permanents ». C’est en ces termes que Hadjatou DABISSA s’est exprimée au nom des femmes du village pour cette troisième distribution organisée par la Croix-Rouge burkinabè. Cet appui fait partie des activités du projet « Aide humanitaire pour la crise alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso ». Prévu pour une durée de 05 mois, (janvier-mai 2018), le projet visait principalement à réduire la malnutrition aiguë globale dans le Sahel et dans le Yagha. Dans ses prévisions, il visait plus spécifiquement à réduire la vulnérabilité de 89 ménages touchés par les difficultés alimentaires et économiques à Pougoumbiel. Les deux premières distributions réalisées en janvier et en mars 2018, avaient permis d’appuyer ces communautés avec des vivres et du matériel de première nécessité (nattes, draps, ustensiles de cuisine, jerrycans, savons, kits d’hygiène pour les femmes).

Les habitants ont profité de la séance de distribution pour égrener d’autres problèmes pour lesquels ils espèrent des soutiens providentiels. Il s’agit du manque de forages pour avoir accès à l’eau potable, des longues distances à parcourir pour moudre les grains (environs 25km), et du manque d’activités génératrices de revenus pour les femmes. La plupart des concessions emportées par les eaux ont été reconstruites par les habitants sur le même site, toute chose qui fait planer de nouveaux risques en cas de pluie. De plus, des échanges avec les communautés, l’équipe de la Croix-Rouge burkinabè a relevé un manque d’ouvrages d’assainissement (latrines).

Entre juillet et aout 2017, les habitants du village de Pougoumbiel avaient été durement affectées par les inondations qui avaient aussi touchées toute la province du Yagha. Les pluies avaient détruits leurs moyens d’existence, les infrastructures de la zone et les capacités alimentaires et nutritionnelles de la population de Yagha. Les différentes assistances réalisées sur place par la Croix-Rouge burkinabè ont bénéficié de l’appui de la Croix-Rouge espagnole et son partenaire, la Generalitat Valenciana (GV).