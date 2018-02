Insécurité alimentaire au Sahel : 536 menages recoivent des vivres

Après les conséquences des inondations d’aout 2017, la Croix-Rouge burkinabè est restée solidaire des populations sinistrées de certains villages de la province du Yagha. Ainsi, le jeudi 08 février 2018, grâce à l’appui de la Croix-Rouge espagnole, des soutiens en vivres ont été remis à 536 ménages vulnérables du village de Pougoumbiel (commune de Titabè). Cette première opération de distribution survient plusieurs mois après des dons en NFI (matériels de non vivres) offerts à ces habitants au temps forts des inondations.

Ce sont des vivres diversifiés qui ont été remis à ces familles. Il s’agissait de façon concrète de 89 sacs de 80kg de petit mil, 89 sacs de 8kg de haricot, 89 sachets de 1,5kg de sucre, 89 sachets de 1kg de sel iodé, 89 kits de 4 litres d’huile et 178 paquets de 1kg de farine infantile. Au total, 89 ménages composés de 536 personnes en ont bénéficié, parmi lesquels 178 enfants de 6 à 59 mois. Ces spéculations ont été choisies par le projet en fonction des habitudes alimentaires des communautés locales, mais aussi de leur disponibilité dans la localité. Ces vivres devraient permettre d’assurer une ration alimentaire pour une période de deux mois. Tous les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à la Croix-Rouge présente à leurs côtés dans les moments difficiles.

Une évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle de ces ménages conduite du 16 au 18 janvier 2018, avait permis de constater entre autres, l’absence de stock familial et une hausse généralisée des prix des céréales dans la localité. Au cours de la même période, une causerie de sensibilisation sur l’hygiène et sur la nutrition des ménages les plus vulnérables a été également organisée. Ces préalables ont été finalisés par la signature de conventions avec les commerçants pour la livraison des aliments.

Cette aide providentielle est l’exécution d’un plan de réponse à la situation de précarité des familles ciblées et vient en appui aux actions du gouvernement en réponse au risque d’insécurité alimentaire dans le village de Pougoumbiel. La présente campagne qui a mis à contribution six volontaires, un assistant logistique et dix membres du comité provincial, matérialise l’une des actions majeures du projet « Aide humanitaire pour la crise alimentaire et nutritionnelle au Burkina ».

Pour sa mise en œuvre, la Croix-Rouge burkinabè est soutenue par la Croix-Rouge espagnole, grâce à un financement de la Generalitat Valenciana. Ce projet vise principalement à « Diminuer la malnutrition aigüe globale dans la région de Yagha ».