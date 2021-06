UNOWAS Soutient l’Organisation de l’atelier de réflexion et de formation des jeunes pour la prévention, gestion des conflits, la paix et le renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso

Dans le cadre de ses activités, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), a apporté un soutien financier et technique à la section burkinabè du Réseau Ouest Africain des Jeunes Femmes Leaders (ROAJELF-Burkina) pour l’organisation, d’un atelier de réflexion et de formation des jeunes pour la prévention/gestion des conflits, la paix et le renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso.

L’atelier qui s’est tenu du 26 au 28 mai 2021 à Ouagadougou, avait pour objectif de renforcer la contribution des jeunes femmes et hommes aux efforts de paix et de consolidation de la cohésion sociale au sein des communautés, et de mettre en place un plan d’action pour la consolidation de la paix au Burkina Faso.

Au cours des trois jours, les participant(e)s représentants des organisations de jeunes et de femmes, des parties politiques et des institutions de l’Etat, ont échangé sur diverses questions liées aux conflits et du rôle que doivent jouer les jeunes pour les prévenir et promouvoir la paix.

Les participant(e)s se sont engagé(e)s à jouer un rôle déterminant dans ce sens, et ont appelé à la tenue annuelle d’assisses pour réfléchir sur la contribution des jeunes à la promotion de la paix et plaidé pour le renforcement des capacités de ROAJELF-Burkina afin qu’il soit un cadre intégré de réflexions et de propositions des jeunes pour la paix.

Le gouvernement burkinabè ainsi que les différents partenaires ont accueilli favorablement les résultats de l’atelier et ont rassuré de leur engagement à soutenir les jeunes burkinabè dans leur volonté de contribuer à la cohésion sociale et a consolidation de la paix.

210531-pr_workshopyouth.pdf