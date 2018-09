Formation des acteurs de la santé au Burkina Faso à la stimulation des enfants malnutris

Le projet RESA « Renforcement durable de la résilience des communautés et des ménages vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle de la province du Yagha », financé par l’Union Européenne à travers le Fond Fiduciaire d’Urgence (FFU), est basé sur une approche multisectorielle, avec des activités dans les domaines de la santé, les moyens d’existence et la gouvernance. Dans le domaine de la santé, Humanité & Inclusion (HI) a intégré dans le projet RESA des activités de stimulation des enfants malnutris, avec des outils créés pour le projet ESSPOIR « Les Enfants malnutris du Sahel sont Stimulés, Protégés, Orientés et Intégrés dans leur communauté devenue plus Résiliente ».

Parmi les outils, le cahier de développement permet d’identifier les différents âges dans le développement d’un enfant entre 0 et 5 ans, liés aux activités que l’enfant devrait être capable de faire à chaque moment, selon les compétences sociales, motricité globale, motricité fine, écoute, vision, langage et soins personnels. Grâce au cahier, on peut détecter « l’âge de développement » de l’enfant par rapport à « l’âge réel » ou « chronologique ». Selon les situations détectées, on peut définir un plan de traitement pour la stimulation de l’enfant à l’aide de la blue box et la toy box. Afin de capitaliser sur les bonnes pratiques menées dans le cadre des projets de résilience financés par le FFU et passer à l’échelle des pratiques innovantes, HI a proposé une formation sur la stimulation des enfants malnutris à tous les partenaires du domaine de la santé au Burkina Faso et notamment aux partenaires des 5 consortia du FFU, mais aussi à ceux qui font partie du sous-groupe ANJE. Vu le nombre très élevé de participants, trois séances de formation ont été programmées, dont deux qui ont eu lieu à Ouagadougou du 16 au 18 et du 19 au 21 juillet, avec un jour de théorie et deux jours de pratique au CREN (Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle) situé à l’intérieur du CMA Shiphra. Une troisième séance est programmée en octobre 2018.

Des formations thématiques

Les deux premières formations ont concerné 40 personnes dont des nutritionnistes, pédiatres et agents de santé venus de plusieurs organisations et institutions : IBFAN, Progetto Mondo, GRET, HELP BORNEfonden, REGIS-ER, TdH, ACF, MdM, CRE, etc. Menées par les équipes santé stimulation de HI sous la direction technique de la référente technique réadaptation de HI basée au Sénégal, ces séances ont permis d’aborder la théorie et la pratique des outils comme la blue box et la toy box, mais aussi du suivi psychosocial des familles avec des enfants malnutris. Clarisse kaboré, maman d’une petite fille en situation de malnutrition qui a participé aux exercices pendant la phase pratique de la formation partage ses émotions. « Après un accouchement sans complication, ma fille Grâce est née il y a presque un an. Mais depuis 3 mois, elle a commencée à perdre considérablement du poids, ce qui m’a amenée à courir partout à la recherche du problème de mon enfant. Grâce est internée depuis 3 semaines au CREN où mère et fille ont pu participer aux activités de stimulation : « Ces multiples conseils des formateurs ont été les bienvenus, ils me redonnent beaucoup d’espoir pour affronter les jours à venir. Une fois chez moi, je continuerai à lui faire répéter certains mouvements appris comme la mettre sur son dos, sur le ventre, m’asseoir avec elle par terre et mieux jouer beaucoup avec elle pour qu’elle puisse effectuer correctement toutes les activités que font les filles de son âge. »

Le consortium RESA est constitué de 4 organisations (Médecins du Monde Espagne, Vétérinaires Sans Frontières Belgique, Croix Rouge Espagnole et Humanité & Inclusion) et la période du projet est de juin 2017 à février 2020. La zone d’intervention : quatre communes de la province du Yagha (Titabé, Sebba, Solhan et Boundoré) https://eutf.akvoapp.org/en/project/6356/update/23317/