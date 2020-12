Evaluation territoriale : ville de Kaya, novembre 2020

RÉSUMÉ

Aperçu

La ville de Kaya est la capitale de la région CentreNord ; elle est située à une centaine de kilomètres au nord-est de Ouagadougou. Depuis janvier 2019, elle a accueilli de nombreuses personnes déplacées internes (PDI), arrivées massivement du nord de la ville pour fuir les violences perpétrées par les groupes armés au niveau de la zone dite des "3 frontières". Ces PDI se sont installées principalement au sein du tissu urbain de la ville, dans les zones périphériques. Les zones d'installation se sont étendues à chaque nouvelle vague de déplacement. Certains ménages PDI ont été accueillis en familles d’accueil, appartenant aux communautés non déplacées mais aussi PDI. D'autres se sont construits des abris aux alentours de ces quartiers, dans des zones non loties. Au total, ce sont 104 813 PDI qui vivaient dans la commune de Kaya en septembre 2020 concentrés dans 5 endroits spécifiques de la ville. Ces lieux d'installation ont par la suite été reconnus par l'Action Sociale de Kaya comme des sites d'accueil temporaires (SAT), pris en compte dans la présente évaluation. Les différentes modalités d'installation citées précédemment se retrouvent toutes au sein des 5 SAT de la ville de Kaya.

Dans ce contexte, la pression sur les services et les infrastructures sociocommunautaires de base situés dans les SAT, et utilisés par les habitants de ces SAT, s’est fortement accentuée. La réhabilitation et la restructuration de l’offre de services et d’infrastructures sociocommunautaires de base est donc devenue l’une des priorités pour les autorités de la ville et les acteurs humanitaires pour répondre aux besoins des populations urbaines. REACH en partenariat avec le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et ACTED a conduit une évaluation territoriale de la ville de Kaya. Celle-ci vise à obtenir un profil détaillé et opérationnel de la ville, avec un focus sur les ménages vivant sur les SAT (population non déplacée comme PDI) et leur accès aux services sociocommunautaires de base ainsi que leurs besoins prioritaires. Au final les résultats obtenus doivent servir de base aux acteurs opérationnels de l'aide pour le développement d'une stratégie d'intervention informée.

Elle a été réalisée selon une approche mixte, mêlant des outils de cartographie, ainsi que des composantes qualitatives et quantitatives. La cartographie a permis la réalisation d’une carte de couverture des infrastructures sociocommunautaires de base disponibles sur les SAT et celles utilisées par leurs habitants mais situées à l’extérieur des SAT. Le volet quantitatif incluait : un questionnaire informateurs clés (IC, 113 interrogés) au niveau des différentes infrastructures sociocommunautaires de base, un questionnaire ménages (197 ménages interrogés) auprès des populations non déplacées et déplacées internes vivant sur les SAT. Le volet qualitatif comprenait : un groupe de discussion mixte au niveau de chaque SAT, rassemblant des PDI, un questionnaire semi-structuré auprès d'un IC travaillant pour les autorités locales de la ville, un questionnaire semi-structuré auprès de 2 IC membre d'organisations de la société civile au niveau de la ville de Kaya. Les résultats obtenus auprès des IC et dans le cadre des outils qualitatifs sont indicatifs des tendances au niveau des SAT de la ville de Kaya. Les données obtenues auprès des ménages sont représentatives au niveau de la ville de Kaya pour les populations vivant sur les SAT, avec un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de 10% pour chaque groupe de population évalué (non déplacée et PDI) vivant sur les SAT. La collecte de données s’est déroulée du 13 au 27 octobre 2020.