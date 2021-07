Evaluation rapide de la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages dans la commune de Tin-Akoff (province de l’Oudalan, région du Sahel), 13 juillet 2021

Contexte

La commune de Tin-Akoff est située à l’extrême Nord du Burkina Faso et fait face à de nombreuses contraintes pédoclimatiques, dont des sols pauvres dénudés par l’érosion éolienne et une faible pluviométrie ne dépassant pas 300 mm d’eau par an. Selon le recensement général de la population de 2006, la commune comptabilisait près de 30 000 habitants. Tin-Akoff est l'une des zones les plus difficiles à atteindre du pays. Elle est de plus en plus isolée de Gorom-Gorom, chef-lieu de la province de l’Oudalan, dont elle se situe à environ 75 km. Les moyens d’existence y reposent essentiellement sur l’élevage transhumant et la culture du mil. C’est l’une des zones structurellement déficitaires en termes de production agricole et régulièrement affectées par l’insécurité alimentaire. Sa population est fortement tributaire des marchés dans le cadre de son approvisionnement en denrées alimentaires.

La proximité de Tin-Akoff avec le Nord-Est du Mali est à l’origine de la dissémination de l’insécurité dans cette commune depuis la prise du Nord Mali par les groupes armés non étatiques (GANE) entre 2011 et 2012. Courant 2021, la situation sécuritaire dans la commune a évolué très négativement et demeure précaire et très volatile. La présence de GANE continue d’être signalée dans l’ensemble de la zone. Les conséquences de ces incursions demeurent les suivantes : déplacements massifs de populations, enrôlement des jeunes dans des GANE, banditisme, vols et pillages de biens (animaux, habitats, récoltes…). Les efforts du gouvernement pour sa sécurisation à travers les opérations militaires peinent à rassurer les populations. En effet, d’après leur perception, ces opérations rendent le terrain hostile en raison des affrontements avec les GANE. Pendant le mois de juillet 2021, la situation s’est davantage détériorée avec les poses d’engins explosifs improvisés (IED), des rapts de bétails et des attaques de magasins et de centres de santé. Cela a contribué à la fermeture des marchés et la réduction de la mobilité dans la commune ainsi que vers les autres communes de la province.

Dans le but d’assister les populations de Tin-Akoff, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) y a conduit le 13 juillet une mission conjointe d’évaluation rapide des besoins, notamment en collaboration avec le Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), Médecins Sans Frontières (MSF) et le Conseil danois pour les réfugiés (DRC).