Evaluation Multisectorielle RRM Village de DOGON GAO, Département de Guidan Roumdji, région de MARADI: Rapport N° 18/2020-2021/RRM/ACF (08/04/2021)

Date de l'évaluation : 08 Avril 2021

Zone d’évaluation : Village de DOGON GAO

Localisation de la zone :

Le village de DOGON GAO, commune de Guidan Sori est situé à environ 20 km à l'ouest de la ville de Guidan Roumdji.

Coordonnées GPS : DOGON GAO : N 13,62784° E 06,57568°

Chocs : L’insécurité dans le nord-ouest du Nigeria, causée par la présence de groupes armés non étatiques s’en prenant aux biens et aux civils, sévit dans les localités situées dans les états de Sokoto et Zanfara et continue de provoquer des mouvements de population en direction du Niger. Suite à l'incursion des Ganes dans la nuit du 10/03/2021 à Tara (Nigéria) où ils ont tué 14 personnes et emporté d'important bétail,environ 106 ménages de La population de Tara et des villages environnants, Garin Araga, Taratsi, Gatawa, Zagon Malan, Baguarera, Garki, Barguerra, Garin Hillo, Garin Idi, Dan Guiwa et Dan Sara(Niger) ont fait mouvement dans le village de DOGON GAO, département de Guidan Roumdji.

Mouvements de population : Les raisons de ce mouvement sont liées aux situations d’insécurité et l'incursion des Ganes dans la nuit du 10/03/2020 àTara (Nigeria) où ils ont tué 14 personnes et d'important bétail emportés.

Après l'attaque, tous les villages environnants de Tara de part et d'autres du Nigeria et du Niger ont subi plusieurs menaces des individus armés, c'est qui les obligent à fuir leur zone pour se réfugier dans le village de DOGON GAO afin de trouver une meilleure sécurité. Ces ménages déplacés sont installés dans ce village et sont dispersés dans les différents ménages hôtes et vivent ensemble depuis la fin du mois de Mars.

Méthodologie : L’évaluation est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM adaptée au contexte du Niger. Elle est donc organisée autour de la collecte des données qualitatives et quantatives, à travers des groupes de discussions, des entretiens avec des informateurs. Elle est matérialisée à travers des entretiens en focus groupe, une enquête auprès de 100 ménages et l'observation directe pour compléter les informations.