Evaluation des besoins en abris, articles ménagers essentiels (AME) et logement, terre et biens (LTB) - Ville de Tougan, commune de Tougan, Province du Sourou, Région de la Boucle du Mouhoun Burkina Faso (août 2021)

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

Depuis le début 2019, une intensification des attaques des groupes armés dans les villages du nord-est du Burkina Faso a provoqué une détérioration des conditions sécuritaires et une dégradation du tissu économique et des moyens de subsistance des populations vivant dans la zone. En résulte une augmentation rapide du nombre de personnes déplacées internes (PDI) dans le pays. Ainsi, on dénombrait 423 378 PDI au Burkina Faso en août 2021.

Ce phénomène a eu pour conséquence une hausse démographique importante dans plusieurs villes des régions considérées comme en crise humanitaire du Burkina Faso. En résulte des installations de PDI massives dans les centres urbains très variées : sites spontanés et sites aménagés (regroupés sous l'appellation de sites d'accueil temporaires (SAT)), ou encore intégration au tissu urbain au sein des communautés non déplacées. De plus, les communautés déplacées s’installent souvent dans des secteurs caractérisés par des conditions socioéconomiques très précaires, et s’implantent sans autorisation ou propriété sur les terres. En résulte une importante pression sur les conditions de logement et d'accès à la terre dans les zones d’accueil.

REACH a réalisé entre le 12 et le 20 août 2021 une collecte de données auprès de 29 informateurs clés (IC) au niveau de la ville de Tougan. L'objectif était de renseigner la stratégie du cluster abri et du sous-cluster LTB, en matière de conditions de logement, d'accès aux AME et de LTB.

La ville de Tougan est caractérisée par une présence importante de PDI au niveau des différents secteurs 2,3,4,5,6 et 7 de la ville, le secteur 1 étant une zone peu résidentielle accueillant principalement des services administratifs. Les données indicatives obtenues sont rapportées au niveau de la ville, pour les six secteurs couverts par l'évaluation.