Etude approfondie des marchés agricoles et de l’enquête MFI au Burkina Faso - Rapport Provisoire - Période 2011-2020, Janvier 2021

Résumé

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) est l’organe d’assistance alimentaire des Nations Unies. Il a un rôle de premier plan dans la lutte contre la faim dans le monde. Il fournit l’assistance alimentaire dans les situations d’urgences et travaille avec les communautés pour améliorer leur état nutritionnel et renforcer leur résilience. Dans la mise en œuvre de ses programmes, le PAM utilise plusieurs modes d’intervention dont principalement les distributions de vivres et l’assistance monétaire sous forme de transferts d’argent ou de coupons. Depuis quelques années, l’assistance monétaire connaît un développement important dans les interventions de l’institution. Pourtant, la mise en œuvre de tels programmes suppose une bonne connaissance des conditions des marchés agricoles du lieu ou du pays concerné.

L’économie du Burkina Faso et les marchés ont été victimes ces dix dernières années de trois crises majeures, dont la hausse généralisée des prix des denrées alimentaires de 2011-2012, la crise sécuritaire depuis 2016, et plus récemment la crise sanitaire de la COVID-19 (depuis mars 2020). Cela soulève la question des capacités dont disposeraient encore les marchés à supporter la mise en œuvre des programmes d’assistance monétaire.

Généralement et selon de nombreuses théories classiques, les marchés s'ajustent par euxmêmes face à des perturbations qui affectent leurs fonctionnements. On dit qu'ils s'autorégulent ou qu’ils sont résilients. Cependant, vu que l'économie et les marchés ont été touchés par des crises régulières comme c’est le cas au Burkina Faso, les capacités des marchés à réagir face à ces crises continues ne sont pas a priori avérées. L'apparition de crises fréquentes remet en question le postulat de stabilité naturelle d’un marché et met en lumière son potentiel de déséquilibre Afin d’appuyer la prise de décision dans la mise en œuvre des programmes d’assistance aux populations vulnérables du Burkina Faso, le PAM en collaboration avec le Ministère en charge de l’Agriculture à travers la Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité alimentaire (SONAGESS), a entrepris une collecte des données sur les marchés suivis par le Système d’Information des Marchés (SIM). Leur analyse permet, d’une part, d’évaluer les impacts réels des crises successives que le pays a connu ces dix dernières années sur les marchés agricoles et d’autre part, de mesurer leur niveau de fonctionnement sur la base de l’Indice de Fonctionnalité des Marchés (MFI).

L’étude montre que les interventions basées sur les transferts monétaires sont faisables sur l’ensemble des marchés du Burkina Faso, avec des risques relatifs sur les marchés : d’Arbinda et de Gorom-Gorom dans la région du Sahel, de Gayéri dans la région de l’Est et de Founza dans la région du Sud-Ouest. On note que les marchés ont fait preuve de résilience, car malgré les différentes crises, ils affichent toujours une relativement bonne disponibilité de produits ainsi qu’une dynamique de renforcement des infrastructures de stockage. Ils ont aussi enregistré des augmentations successives d’acteurs principaux, notamment les grossistes et les détaillants. Cela traduit une certaine vitalité et capacité des marchés et des acteurs à faire face aux chocs, à se relever et à continuer à se développer (résilience).

En effet, les marchés agricoles au Burkina Faso sont caractérisés par des fonctionnalités moyennes à très élevées, avec des scores moyens de MFI par province compris entre 3,5 et 7,4. Ceux-ci sont découlent de la bonne accessibilité, de la bonne diversité et de la bonne disponibilité des produits. Toutefois, les marchés souffrent encore d’un manque de transparence en matière de vérité de prix et de volumes disponibles de produits. Par ailleurs, les commerçants ne se prêtent pas à offrir aux acheteurs des services de facilitation de paiement et d’achat des denrées alimentaires. La répartition spatiale révèle que les marchés qui ont une fonctionnalité moyenne se trouvent spécifiquement dans les provinces situées aux frontières de cinq pays limitrophes du Burkina Faso dont la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo. Le dénominateur commun à ces zones est l’insécurité. Il s’agit des provinces suivantes : le Soum, l’Oudalan, le Yagha, la Komondjari, le Koupélogo, la Nahouri, la Léraba, la Kossi et le Boulgou. Il est cependant important de mentionner que les marchés de la zone frontière avec les Bénin n’ont pas été pris en compte dans cette étude par manque de données.

L’étude confirme l’instabilité des marchés agricoles, qui pourrait être selon des analyses empiriques une caractéristique structurelle des marchés agricoles (Boussard, 2012). Ses résultats indiquent qu’en dehors des périodes des crises, les marchés céréaliers présentent des caractéristiques plus moins stables et prévisibles, avec des approvisionnements réguliers, tout comme des prix prévisibles et variants selon la saisonnalité (période de soudure, post récolte et récolte). Les fluctuations des prix des céréales apparaissent comme une caractéristique structurelle des marchés agricoles au Burkina Faso. L’intensité des fluctuations des prix est beaucoup plus importante sur les marchés des zones de production. Cela pourrait être le reflet de la pression des marchés de consommation, comme ceux du Sahel où la production est difficile du fait de l’insécurité mais où l’existence de capacités de stockage permet d’atténuer les fluctuations de prix. L’étude révèle des pics de variations des prix des denrées alimentaires sur les marchés pendant les périodes de crise de 2012 (hausse généralisée des prix), 2018 (sécheresse) et 2020 (COVID-19), reflétant leur caractère aigue. Toutefois, après chaque cycle de crise on constate une autorégulation des marchés qui se caractérise par : (i) une baisse systématique des niveaux des prix ; et (ii) le fait que la production agricole apparait comme le facteur majeur du retour à la normale.

Tout laisse à croire que les causes de l’instabilité des prix des denrées alimentaires reposent sur deux facteurs. D’une part, les facteurs temporaires/spontanés ou naturelles (insuffisance de la pluviométrie, sécheresses, inondations) dont les effets sur les prix se manifestent par des pics de variations. D’autre part, les facteurs structurels, qui découlent surtout des comportements anormaux des acteurs : détention de stocks, préférence de marchés de vente, stratégies des producteurs et commerçants, et achats institutionnels. Ces derniers facteurs se manifestent par des variations moins importantes (à faible amplitude) et à des intervalles plus ou moins réguliers.

Chacun des acteurs a subi d’une manière ou une autre les impacts des séries de crises (hausse de prix de 2011-2012, la crise sécuritaire depuis 2016, puis la pandémie de la COVID-19 en 2020). Les impacts de crise de la COVID-19 se révèlent plus sévères comparativement aux autres crises. Le dénominateur commun de la transmission des crises aux marchés reste la chaîne d’approvisionnement, soit par perte de pouvoir d’achat (COVID-19, flambée des prix 2011-2012), ou du fait de la non-accessibilité à des zones habituelles d’approvisionnement, impliquant des coûts additionnels de transport (crise sécuritaire).

Face à ces séries de crises, les acteurs principaux des marchés, dont les vendeurs et les acheteurs, ont développé des stratégies de résilience. Les stratégies adoptées par les commerçants sont entre autres : (i) le recours à des zones plus productives ou plus accessibles dans le cadre de l’approvisionnement ; (ii) le renforcement du stockage des denrées juste après les récoltes ; et (iii) le recours aux changements de fournisseurs. Quant aux ménages, ils ont adopté prioritairement la stratégie de réduction des dépenses, qui a consisté à payer moins de denrées alimentaires, ainsi qu’à réduire la diversification des consommations et des dépenses non essentielles. Le développement de stratégies par les acteurs impliqués a permis aux marchés d’être résilients.

Malgré la fonctionnalité relative des marchés, plusieurs facteurs et constats de l’étude menée témoignent de la nécessité d’apporter de l’assistance aux marchés afin qu’ils puissent continuer à jouer leurs fonctions de fourniture de biens et services, et de transmission de l’informations entre acheteurs, vendeurs et producteurs.