Entretiens avec Kassim Malle, UNHCR et Lionel Ouedraogo, co-lead du CWG Burkina

Dans cette interview, nous faisons un point sur les transferts monétaires au Burkina. La situation humanitaire préoccupante a entrainé un grand nombre de déplacés internes, mettant ainsi en évidence les gaps en matière de coordination. Nous entretenons avec Kassim Malle, du CBT officer pour le HCR, et Boureima Lionel Ouedraogo, co-lead du Cash Working Group Burkina.

Entretien avec Kassim Malle, CBT officer, UNHCR

1 - Pourrais-tu nous parler des programmes de transferts monétaires mis en œuvre par le HCR au Burkina-Faso ?

Dans le cadre de l’urgence liée à la situation humanitaire au Burkina Faso, le HCR, en coordination avec ses partenaires met en œuvre un programme de transferts monétaires dans les régions du centre nord (Kelbo – Barsalogho) et du sahel (Djibo). Cette assistance cible les ménages déplacés internes les plus vulnérables identifiés pour recevoir l’assistance comprenant des abris et les articles ménagers essentiels (AME/NFI). Le dispositif concerne Cette intervention en espèces vise à protéger ces personnes forcées de fuir leurs foyers à cause de l’insécurité. Le programme fournit de l'argent qui sert à acheter des articles ménagers essentiels, acquérir du matériel pour les kits d’abris d’urgence, embaucher des ouvriers ou payer le loyer.

La première phase du projet réalisée du 25 au 27 juillet 2019 a permis d’assister 4084 ménages. L’analyse des données du post distribution monitoring (PDM) permettra entre autres de capitaliser sur les bonnes pratiques et leçons apprises en vue des prochains TM.

2 - Quels sont les principaux challenges liés à la coordination des transferts monétaires au Burkina-Faso ?

La coordination des transferts monétaires au Burkina Faso reflète encore trop peu l’ensemble des secteurs, la pus part des participants aux réunions auxquelles j’ai pris part sont en majorité les acteurs de la sécurité alimentaire même si l’Intersecteur s’intéresse de plus en plus au Cash Working Group et lui donne plus de place dans la coordination des activités de transferts monétaires multisectoriel.

Il y’a également le défi de répondre aux attentes des anciens et surtout nouveaux acteurs qui ne cessent de s’accroitre du fait de la situation humanitaire du Burkina Faso, et être inclusif des autres secteurs afin d’aller vers une multisectorialité malgré l’accroissement des enjeux de nutrition et de sécurité alimentaire. En outre, l’harmonisation des montants à transférer au sein de chaque secteur reste un défi. Il faut également souligner la nécessité d’avoir un coordinateur dédié du CWG.

3 - Vous êtes également membre de la cohorte BIEP, e programme correspond-il à vos attentes ? Quelle évaluation à mi-parcours en faites-vous?

Depuis l’atelier de lancement qui a eu lieu à Dakar au Sénégal du 5 au 6 mars dernier, je suis de plus en plus impressionné par la qualité du contenu de ce programme. Les outils de renforcement de capacité déployés par le CaLP dans le cadre de ce programme et la disponibilité de l’équipe technique qui l’encadre sont adaptés au cycle de formation et me conviennent parfaitement. Le renforcement de capacité du BIEP m’a permis de rencontrer des personnes formidables expertes en cash. Cela a fortement contribué a facilité mon intégration au sein de la communauté des pratiques au Burkina Faso dans le cadre de mon placement.

Entretien avec Boureima Lionel Ouedraogo, co-lead du Cash Working Group Burkina

1 - Pourriez-vous nous faire un rapide état des lieux de la coordination des transferts monétaires au Burkina-Faso ?

Initialement créé comme sous-groupe du groupe sectoriel Sécurité Alimentaire, le Cash Working Group (CWG) du Burkina s’est progressivement élargi à plusieurs autres secteurs, notamment la santé nutrition, abris, WASH, moyens d’existence etc. et avec une présence de la partie gouvernementale, notamment le Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Protection Sociale et le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire. Le CWG du Burkina compte de nos jours, plus d’une vingtaine de membres représentés chacun par un Point focal.

Avec le contexte humanitaire actuel du Burkina Faso, marqué par les récents conflits intercommunautaires et les attaques armées avec pour conséquence un important afflux de personnes déplacées, soit plus de 270 000 personnes, plusieurs acteurs utilisent de plus en plus les transferts monétaires dans le cadre de leurs interventions. Il y a donc naturellement un regain d’intérêt à participer au CWG.

La coordination est assurée à travers l’enregistrement des acteurs intéressés par les transferts monétaires sur le terrain, les réunions bimestrielles tournantes du groupe et la collecte régulière de données pour la cartographie des interventions utilisant la modalité transferts monétaires au niveau national. La dernière activité phare du CWG est la tenue de l’atelier national d’information et de mise en route pour la définition du Panier de Dépense Minimum qui vient de s’achever avec comme livrables un plan d’action et une task force définie pour conduire le processus avec l’accompagnement du CaLP.

2 - Quels sont les principaux challenges auxquels le Cash Working Group est confronté ?

Les défis du CWG Burkina sont ceux attribuables à toutes coordinations de matière générale et particulièrement celles impliquant les acteurs humanitaires. Il faut souligner que l’animation du CWG du BF n’est pas assuré par un coordonnateur dédié. Les lead et co-lead du groupe assurent donc la coordination et l’animation du groupe en sus de tâches contractuelles que chacun a avec son organisation. Il en découle naturellement que le premier défi auxquels le groupe est confronté, c’est la disponibilité des acteurs (leads et points focaux des structures) à participer de manière soutenue aux activités du groupe.

Le deuxième défi, ce sont les changements réguliers des points focaux des structures membres, lié sans doute à la mobilité des staffs.

Un autre défi du groupe est de reléguer le leadership du groupe aux structures étatiques pertinentes. A ce niveau, nous avons déjà l’engagement du SP CNS et du SE CNSA qui sont déjà partie prenante du groupe. Progressivement ces structures renforcent leurs capacités sur la thématique et pourront à termes assurer pleinement le leadership avec l’appui des agences du SNU et des ONGs humanitaires.

Enfin, le dernier défi que je pourrais mentionner, ce sont les difficultés de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du plan d’action annuel du groupe. Le groupe ne disposant pas de ressources propres, les structures membres, chacun selon ses possibilités prend l’engagement de mobiliser les ressources pour la réalisation d’une ou deux activités. Ce qui fait que plusieurs activités sont annulées ou reconduites par manque de financement.

3 - En plus de vos activités en tant que co-lead du CWG, vous êtes également membre de la cohorte du programme BIEP (Building Individual Expertise Program). Le programme correspond-il à vos attentes ? Quelle évaluation à mi-parcours en faites-vous ?

Tout d’abord permettez-moi de faciliter en toute sincérité, le CaLP Afrique de l’Ouest pour avoir eu cette ingénieuse idée de concevoir le programme BIEP auquel je participe avec fierté au titre de la 2ème cohorte 2019/2020.

Pour commencer, j’ai d’abord été séduit par le processus de sélection des candidats et de leur inscription officielle au programme, matérialisée par la signature d’un mémorandum d’entente entre le CaLP, le Candidat et sa structure d’appartenance. Ce qui permet de clarifier les rôles et responsabilités de chacun des parties, engageant du même coup leurs responsabilités dès le début du processus.

J’apprécie aussi le système d’apprentissage du BIEP qui consiste pour le candidat dans un premier temps à s’auto évaluer sur la base des critères de compétences identifiés par le Programme BIEP et à ensuite œuvrer à les combler à travers les sessions de regroupement en présentiel, des formations en lignes y compris les webinar et un coaching individuel.

L’autre point fort que j’apprécie du BIEP c’est le système d’évaluation et du suivi de la formation avec implication des superviseurs directs des participants.

Le BIEP m’a également offert l’opportunité de me mettre en réseau avec des experts et des praticiens dans le domaine des Transferts Monétaires sans oublier le fait d’avoir accès à toutes les ressources d’apprentissage et de discussion du CalP et de ses partenaires.

Revenant au déroulement de la formation, je dois dire que le niveau d’avancement du programme est satisfaisant. Au niveau personnel, j’ai pu participé à toutes les sessions obligatoires et aux webinar pour lesquelles je m’étais inscrit.

Au niveau institutionnel, la FAO Burkina, en plus des programmes de transferts monétaires en cours est entrain de formuler de nouveaux programmes avec des composantes Transferts monétaires. Cela va nécessairement accroitre les activités de la FAO délivrées avec la modalité Cash. En plus, une série de formations est cours de programmation, pour le renforcement des capacités des membres du CWG et des partenaires sur le terrain. Je pourrais être d’un apport pour ces formations grâce à la formation ToT qui faisait partie de mes objectifs de BIEP. Je peux également dire le processus de définition du MEB qui vient d’être lancé au Burkina les 5 et 6 septembre dernier est aussi le résultat de ma participation au BIEP qui m’a davantage mis en confiance.

C’est donc avec beaucoup de fierté et de détermination que je participe à la deuxième cohorte du programme BIEP qui fera de nous à termes des experts de haut niveau en Transfert monétaires dans la sous-région.

Je ne terminerai pas sans saluer l’équipe de facilitation du CaLP pour le professionnalisme avec lequel le processus est conduit et aussi, les autres membres la cohorte pour la convivialité et l’esprit famille qui nous anime.