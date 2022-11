Enquête nutritionnelle dans douze (12) communes et localités d’accueil abritant la majorité des personnes déplacées internes de cinq (5) régions au Burkina Faso selon la méthodologie Rapid SMARTt-Aout 2022

Contexte

Le Burkina connait depuis les 5 dernières années, une dégradation continue de la situation sécuritaire. Cette situation a connu une détérioration accélérée depuis 2029 principalement dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Sahel, de la Boucle du Mouhoun ,de l’Est et du Centre Est. Cette dégradation a entraîné un accroissement substantiel des déplacements internes et réduit l'accès déjà très limité aux services sociaux de base, y compris les services de santé, dans un contexte d'extrême pauvreté dans ces localités.

On estime un total de 2,2 millions de burkinabè qui sont dans un besoin humanitaire de plus en plus croissant dans tous les secteurs. Parmi ces populations vulnérables, on compte 1 902 150 déplacés internes à la date du 30 avril 2022 et plus de 1,2 millions étaient directement privées d’un accès aux soins de santé à cause principalement de la fermeture et ou du fonctionnement au minima des formations sanitaires dans les zones à défis sécuritaire. Au total, 290 communes sont concernées par le phénomène des PDIs dont la majorité se retrouvent à Djibo (285 654),

Kaya (123 610), Barsalogho (93 378), Gorgadji (43 651), Fada N’Gourma (85 574), Dori (66 798) et Gorom-Gorom (65 106).

La situation actuelle est rendue complexe par une annonce d’un niveau alarmant d'insécurité alimentaire et nutritionnelle selon les analyses faites par le Cadre intégré de Classification (IPC) de la malnutrition aiguë de novembre 2021 (IPC AMN) et du cadre harmonisé (CH) de l’insécurité alimentaire de mars 2022. Tous ces facteurs concourent à la dégradation de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations affectées surtout les couches les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants.

C’est ainsi que le Ministère de la santé en collaboration avec l’UNICEF et le PAM a entrepris de réaliser une nouvelle enquête SMART rapide après celles 2019 et de 2020 auprès de certain nombre de localités abritant un grand nombre de déplacés internes afin d’évaluer la situation nutritionnelle et sanitaire des enfants de 6 à 59 mois et des femmes enceintes et des femmes allaitantes ayant des enfants de moins de 2 ans. Cette enquête a couvert 12 communes et localités qui sont reparties par région et par district sanitaire de la manière suivante: Tougan,

Nouna, Kaya, Kongoussi, Tougouri, Pissila, Gayéri, Thiou, Séguénéga, Gorom-Gorom,

Gorgadji et Bani