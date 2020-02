Enquête nutritionnelle dans les communautés et sites d’accueil des personnes déplacées internes au Burkina Faso selon la méthodologie Rapid SMART, novembre 2019

RESUME

Le Burkina connait depuis ces trois dernières années, une dégradation continue de la situation sécuritaire surtout dans les régions du Sahel, du Nord, du Centre Nord et de l’Est due à la menace terroriste. Cette situation entraine des déplacements massifs de populations vers des sites d’accueil ou des familles d’accueil. Le constat qui semble se dégager est une détérioration de la situation nutritionnelle des couches vulnérables que sont les femmes et les enfants.

C’est ainsi que le Ministère de la santé en collaboration l’UNICEF et le PAM a entrepris de réaliser une enquête afin d’évaluer la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois et des femmes enceintes et/ou allaitantes ayant un enfant de moins de 2 ans et la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Cette enquête a couvert les communes de Kaya, de Titao, de Matiacoali, de Arbinda, de Djibo, de Barsalogho et le site d’accueil de Barsalogho.

La méthodologie utilisée pour cette enquête est celle des enquêtes SMART Rapid. Deux types d’échantillonnages ont été réalisés en fonction de la zone d’enquête. Pour l’échantillonnage dans les communes, un sondage par grappe à deux degrés et stratifié selon le statut de résidence (Autochtone/déplacé) été réalisé. La taille d’échantillon calculée était de 512 ménages, 404 enfants et 162 femmes enceintes.

Au niveau du site d’accueil de Barsalogho, un échantillonnage aléatoire simple a été utilisé et 201 ménages, 155 enfants et 62 femmes enceintes et/ou allaitantes est la taille d’échantillon obtenue.

Au total, 15 équipes d’enquêteurs ont été recrutées, formées selon la méthodologie SRMART Rapide et envoyées sur le terrain pour la collecte. La collecte des données a été faite avec des tablettes et chaque zone d’enquête a été confiée à un superviseur pour le suivi des équipes et le contrôle qualité des données collectées.

Comme il fallait s’y attendre, les mauvaises conditions sécuritaires n’ont pas permis de couvrir tout l’échantillon mais des orientations ont été données aux équipes pour atteindre un niveau acceptable. Aussi des raisons de taille minimale non atteinte pour certaines strates, des prévalences n’ont pas pu être calculés conformément aux directives de la méthodologie des enquêtes SMART Rapides.

Pour ce qui est des résultats obtenus, l’analyse des prévalences de la MAG chez les enfants de 6 à 59 mois pour chacune des zones concernées a révélé que la situation est très sérieuse avec des niveaux dépassant le seuil d’alerte de 10% et concerne les communes de Arbinda (12,7%), Matiacoali (11,7%) et Titao (11,2%). Elle est encore plus grave dans les zones où les prévalences de la MAG chez les enfants de 6 à 59 mois ont dépassé le seuil critique (>15%). Il s’agit du site d’accueil de Barsalogho (19,7%), des communes de Barsalogho (17,2%) et de Djibo (16,9%).

Comme chez les enfants de 6 à 59 mois, la situation nutritionnelle chez les femmes enceintes et/ou allaitantes reste aussi préoccupante avec des prévalences de la MAG qui dépassent le seuil d’alerte voir critique dans les communes de Kaya (13,9%), Matiacoali (14,7%) et sur le site de Barsalogho (15,3%).

Quant à la situation de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, elle moins inquiétante car les taux de mortalité calculés dans chacune des zones d’enquête sont tous en dessous du seuil d’alerte.