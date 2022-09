Effet des aléas climatiques sur les pratiques d’hygiène et d’assainissement en milieu rural au Burkina Faso (Note d’apprentissage de la SLH - août 2022 | Numéro 12)

Par Ruhil Iyer et Léa Pare Toe

1. Introduction

Dans un monde où plus de deux milliards de gens n’ont pas accès à un assainissement de base, le changement climatique vient encore ajouter un élément de complexité qui creuse les inégalités existantes et met en exergue les vulnérabilités. L’interconnexion entre l’accès et l’utilisation des services d’hygiène et d’assainissement d’une part et les effets du changement climatique d’autre part peut être liée à des changements systémiques, des changements de comportement, des normes sociales et beaucoup d’autres facteurs.

Bien que le changement climatique soit une source d’inquiétude majeure pour le secteur, l’assainissement rural reste négligé dans les discussions plus larges sur les effets du climat sur les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène (EAH). De plus, les personnes, les ménages et les communautés vulnérables qui vivent au quotidien avec les effets du changement climatique dans le domaine de l’assainissement ne parviennent pas à se faire entendre. Au cours de recherches antérieures entreprises par la Sanitation Learning Hub (SLH) à l’IDS et l’Institute for Sustainable Futures – University of Technology Sydney (ISF-UTS), beaucoup de praticiens ont exprimé le besoin de créer un référentiel regroupant les expériences des particuliers et des communautés confrontés à ces questions afin d’élaborer des orientations pour la conception d’une programmation sur un assainissement résilient au climat (Kohlitz et Iyer 2021).

En réponse à ce souhait, ces recherches cherchent à :

Colliger les données probantes sur les effets directs et indirects que les aléas climatiques exercent sur les pratiques d’hygiène et d’assainissement en milieu rural. Utiliser des méthodes de recherches participatives pour comprendre les réalités et les expériences locales. Explorer la possibilité d’intégrer une réflexion sur le climat dans la programmation relative à l’assainissement et l’hygiène en milieu rural en pilotant et en mettant à l’épreuve des interventions pertinentes pour augmenter la résilience de l’assainissement face au climat. Faciliter l’apprentissage et le partage avec des partenaires au sein des régions étudiées pour réfléchir aux recommandations fondées sur la preuve en matière de programmation.

Cette étude de cas décrit les résultats des recherches menées au Burkina Faso par l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) en collaboration avec l’UNICEF Burkina Faso, la SLH et l’ISF-UTS.

