Du matériel pour le centre de santé du village de Ponalatéon

Soucieuse d’améliorer les conditions de prise en charge sanitaire dans les centres de santé au Burkina Faso, la Croix-Rouge burkinabè (CRBF) a offert du matériel médical au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) du village de Ponalatéon, le samedi 03 aout 2019. Ce don va contribuer à soulager les patients et le personnel de cet établissement situé à une trentaine de la ville de Gaoua (sud-ouest).

Les équipements remis étaient composés essentiellement de 05 matelas pour hospitalisation, 01 lit d’examen, 01 matelas anti-escarres, 01 fauteuil roulant, 01 table de massage, 01 chariot de soins en inox, 01 pèse-bébé SECA. En recevant le matériel, le Médecin Chef du District (MCD) de Gaoua et le major (ICP) du CPSPS ont exprimé leur joie et leur satisfaction pour cet appui qui permettra d’offrir de meilleures conditions pour la prise en charge des populations. Le CSPS bénéficiaire de ce don a été inauguré en 2010. Le représentant du maire de la commune de Gomblora dont relève le village de Ponalatéon, a salué un geste de grande générosité en faveur de ce centre de santé où affluent de plus en plus de personnes.

En plus de ce matériel, la Croix-Rouge burkinabè a lancé les travaux de réhabilitation du centre de santé. Les premières fouilles sont en cours actuellement pour la construction de toilettes pour les agents de santé. Avec les acteurs concernés, un espace a été identifié pour y ériger dans les mois à venir un dépôt pharmaceutique.

Ce geste de la CRBF est la concrétisation d’une promesse faite en décembre 2018 lors d’une mission de supervision de Anne DANZIGER, coordinatrice des programmes internationaux de la Croix-Rouge de Monaco. Le chef du projet Sidbénéwendé Jean-Noël YAMEOGO a remercié aussi le personnel pour sa disponibilité et pour la confiance.

Le don remis, de mêmes que les travaux en cours, font partie des activités du projet Eau, Hygiène, Assainissement et Diversification Alimentaire (EHADA) dans la province du Poni. Lancé en février 2018, EHADA ambitionne à travers les activités prévues de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de 5 200 personnes (750 ménages) dans 4 villages des communes de Nako et de Gbomblora, dans la Province du Poni. Le projet s’achève en janvier 2022, soit une période de 4 ans.