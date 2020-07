Dogmatisme ou pragmatisme ? Extrémisme violent et genre au Sahel central

Résumé

Le Sahel central est confronté à une escalade de violence qui illustre la difficulté des États de la région à contenir l’avancée des groupes djihadistes. Alors que de nombreuses études ont apporté des éclairages importants pour la compréhension des facteurs expliquant l’enracinement et l’emprise des groupes extrémistes violents dans les zones frontalières du Mali, du Burkina Faso et du Niger, un facteur a souvent été évoqué, mais rarement analysé en profondeur : celui de la relation entre genre et extrémisme violent au Sahel.

Bien que les rapports de genre aient souvent été traités comme un facteur peu pertinent dans l’analyse de l’extrémisme violent au Sahel, on ne peut pas s’empêcher de constater les efforts considérables que les groupes extrémistes violents semblent déployer pour assurer le contrôle des femmes et la conformité du comportement de celles-ci aux normes de l’idéologie djihadiste. De même, l’idée reçue selon laquelle les femmes ne seraient que des victimes passives des actes de violence et de l’imposition de normes genrées de la part des groupes extrémistes violents mérite une analyse approfondie. Ainsi, afin d’explorer la relation entre rapports de genre et extrémisme violent au Sahel, ce rapport vise à comprendre d’une part la mesure dans laquelle les attentes liées aux rôles de genre contribuent à l’implication des hommes et des femmes en faveur de l’extrémisme violent au Sahel central, et d’autre part l’apport spécifique des femmes dans ces dynamiques. Pour répondre à ces questions, l’étude s’appuie sur une pluralité de données empiriques recueillies fin 2019, au sein des communautés de la région du Liptako-Gourma particulièrement exposées à l’action des groupes extrémistes violents. Au total, 339 répondants ont participé aux focus groups, aux entretiens avec des informateurs clés et aux mini-sondages villageois.

En ce qui concerne les tendances de victimisation, l’étude a permis de constater qu’en règle générale les hommes, plus que les femmes, sont les principales cibles désignées de la violence nourrie par le conflit sévissant au Sahel central. Alors que les épisodes de violences basées sur le genre (VBG) ne manquent pas, les données disponibles ne permettent pas de parler de campagnes systématiques et délibérées de victimisation des femmes. Les cas d’assassinat, d’agression et de torture ciblant explicitement les femmes sont relativement rares, et dans la plupart des cas les auteurs de ces actes semblent être moins les groupes extrémistes violents que les différentes milices d’autodéfense qui opèrent dans les pays de la région. L’enlèvement des femmes à des fins de propagande, de financement, d’intimidation et de recrutement, qui fait partie depuis longtemps du répertoire d’action des groupes extrémistes violents dans la zone du lac Tchad, demeure un phénomène extrêmement marginal au Sahel central. Les informations et témoignages recueillis pour cette étude ne permettent pas non plus de confirmer les allégations faisant état d’un recours massif et systématique au viol et aux VBG de la part des groupes extrémistes violents actifs au Sahel central. Au contraire, si le recours au viol et aux VBG peut occasionnellement se manifester en tant qu’outil d’affirmation de pouvoir et de punition collective, comme c’est le cas dans d’autres contextes de conflit, les groupes extrémistes violents du Sahel central semblent plutôt faire respecter la prohibition des VBG et la punition des transgresseurs, dans le cadre d’une stratégie d’acceptation et d’implantation dans la durée au sein de certaines communautés.

Cela permet de comprendre pourquoi, dans les zones où ils sont les mieux implantés, les groupes extrémistes violents du Sahel central peuvent parfois être perçus moins comme une source de menace que de protection, notamment par les femmes. C’est ce qui se dégage de l’analyse des perceptions sécuritaires des communautés des régions de Mopti et de Tillabéry. Dans le Sahel burkinabè, la vision contraire tend à prévaloir. Ces observations corroborent l’hypothèse selon laquelle la violence contre les civils, y compris les femmes, est inversement proportionnelle au contrôle exercé par les acteurs armés sur un territoire donné. Là où les groupes extrémistes semblent plus solidement ancrés, il serait contre-productif pour eux de cautionner des exactions à l’encontre des populations. En revanche, dans un espace contesté comme celui du Burkina Faso et de la région du Sahel plus spécifiquement, les attaques contre les civils peuvent faire partie d’une stratégie délibérée d’intimidation visant une implantation progressive.

Même si les hommes sont les cibles de la plupart des actes de violence, les femmes sont souvent des victimes indirectes d’une violence qui devient banalisée et structurelle dans le cadre du conflit au Sahel central. Beaucoup d’hommes auraient en effet déserté les villages du Liptako-Gourma, soit pour rejoindre les rangs des groupes armés, soit plus souvent pour se cacher par crainte des représailles croisées des groupes extrémistes violents et des Forces de défense et de sécurité (FDS). Dans la précipitation de la fuite, les femmes et les enfants — considérés comme moins exposés à ces mêmes menaces — sont souvent abandonnés dans les villages d’origine. Les femmes restent ainsi à la merci des acteurs armés sévissant dans la zone, qui peuvent s’en prendre à elles lorsqu’ils ne trouvent pas les hommes qu’ils cherchent. Les femmes en situation de veuvage ou de déplacement forcé à cause du conflit sont particulièrement vulnérables. En l’absence d’une source de revenus stable, en effet, la menace de la violence des groupes armés s’ajoute à la menace de la violence structurelle liée à des conditions de subsistance précarisées. De surcroît, en période de conflit les manifestations de violence domestique et conjugale se multiplient. La banalisation de la violence dans l’espace privé aussi bien que public contribue à la normalisation de l’oppression des femmes, démontrant une relation directe entre violence domestique et violence en zone et période de conflit.

Dans les territoires sous leur influence, les groupes extrémistes violents s’efforcent de mettre en place des règles et des institutions pour discipliner les populations et cristalliser les rapports de force en conformité avec leur idéologie. Les dispositions de cette « gouvernance djihadiste » manifestent souvent un caractère fortement genré visant à l’encadrement minutieux des comportements quotidiens des populations, dont : la reconfiguration des rapports de mariage; l’interdiction des réjouissances ; l’imposition violente de normes concernant les codes vestimentaires, notamment en matière de pudeur des femmes ; les entraves à la mobilité des femmes et la ségrégation des hommes et des femmes dans l’espace public. Ces réglementations, qui sont plus particulièrement visibles dans le Macina malien, s’accompagnent d’un discours visant à valoriser les différences de rôles et de rang au sein de la société régie par la charia, au détriment de l’égalité des droits.

Malgré les nombreux exemples de brutalité qui accompagnent son installation, ce nouvel ordre émergent n’est pas entièrement rejeté par les populations locales, y compris par les femmes. Deux ordres de considérations contribuent à l’explication de ce paradoxe apparent. D’une part, le projet de société porté par les extrémistes violents du Sahel central ne vise pas forcément à bouleverser radicalement l’ordre social existant. Au contraire, il résonne avec le quotidien de sociétés rurales ainsi qu’avec des normes sociales solidement ancrées, ce qui peut faciliter son acceptation, aussi bien par les hommes que par les femmes. Si des pratiques, telles que le port du voile, la marginalisation des femmes des instances de prise de décision, la dévalorisation du travail des femmes, l’exclusion des femmes du système scolaire, le devoir d’obéissance des femmes aux choix des hommes, ont été systématisées et exacerbées par les extrémistes violents, on aurait toutefois tort de croire qu’elles étaient auparavant étrangères aux sociétés rurales du Sahel central. Dès lors, il est légitime de croire que le soutien des populations aux groupes extrémistes violents du Sahel central — lorsqu’il a lieu — relève moins d’une conversion existentielle radicale que d’une continuité des comportements.

D’autre part, la montée en puissance des groupes extrémistes violents dans la région peut offrir des occasions inespérées de remettre en question des rapports de pouvoir étiolés, marqués par le patriarcat exacerbé qui imprègne les milieux culturels du Sahel central. Faisant preuve de pragmatisme, des femmes pourraient dès lors voir d’un œil favorable certaines mesures de la « gouvernance djihadiste » ayant des implications progressistes en matière de genre, même sans partager entièrement l’idéologie des groupes extrémistes. S’il est vrai que les relations entre hommes et femmes en dehors du cadre familial et conjugal sont fortement découragées — voire sévèrement punies — dans le contexte de la « gouvernance djihadiste », il convient aussi de constater que la remise en question par les extrémistes violents des traditions non islamiques (hiérarchisations, interdits sociaux, flambée des prix de la dot) résonne avec les aspirations de beaucoup de jeunes — aussi bien hommes que femmes. D’une part, cette remise en question contribue à freiner la pratique du mariage forcé, qui ne cesse de constituer une forme très répandue de violence structurelle à l’encontre des femmes dans la région; d’autre part elle facilite l’accès au mariage pour les jeunes, ce qui continue de représenter un horizon de réussite sociale incontournable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L’emprise des groupes extrémistes violents a en effet relâché les conditions d’accès au mariage pour des catégories autrefois marginalisées, telles que les femmes de caste subalterne, les femmes divorcées, les travailleuses du sexe, etc. De même, la loi religieuse peut être perçue comme porteuse d’un discours qui, à défaut de prôner l’égalité entre les sexes, commande néanmoins le respect des obligations conjugales et pourrait représenter une amélioration vis-à-vis de l’absolutisme patriarcal. Allant dans le même sens, la très grande majorité des répondants interviewés pour cette étude semble estimer qu’une gouvernance régie par la charia serait profitable aux femmes dans leur quotidien. D’après une certaine vision ancrée dans la tradition peule, la ségrégation domestique peut s’apparenter à une condition enviable de tranquillité et d’apaisement, propre aux milieux aristocratiques. Dans une telle perspective, l’exemption de travailler peut être assimilée à un privilège royal, tandis que le travail des champs, souvent dans des conditions très dures, est considéré moins comme une chance d’émancipation que comme une lourde obligation peu honorable.

Cette capacité de l’extrémisme violent à résonner, ne serait-ce que de façon ambivalente, avec les imaginaires et aspirations de certaines franges des populations rurales, y compris des femmes et des jeunes, contribue à expliquer l’enracinement et l’acceptation des groupes djihadistes dans la région.

Par conséquent, il est peu étonnant que certaines femmes soient activement impliquées en faveur des groupes extrémistes violents du Sahel central. Contrairement à d’autres théâtres où les groupes extrémistes violents sont aussi présents (Syrie, lac Tchad), le port d’armes, la participation aux actions de combat et la présence dans les bases en brousse des femmes semblent extrêmement rares au Sahel central. Dans ce domaine, les femmes sahéliennes semblent jouer un rôle moins important au sein de groupes extrémistes violents qu’au sein des différentes milices d’autodéfense à base ethnique.

Pourtant, l’escalade d’actions militaires menées par les groupes extrémistes violents au Sahel central depuis la fin de l’année 2019 pourrait contribuer à éroder cette tendance, même si les données à ce sujet demeurent controversées. La possibilité d’un engagement des femmes dans les opérations de combat des groupes extrémistes violents de la région, manifestée lors d’opérations militaires récentes au Sahel central, pourrait mettre en exergue la pertinence des clivages idéologiques opposant l’EIGS au GSIM.

En effet, conformément à leurs positionnements doctrinaires respectifs à l’échelle globale, les groupes liés à l’organisation État islamique dans la région seraient moins réticents à autoriser la mobilisation de femmes dans des opérations de combat au front, alors que les groupes liés à Al-Qaeda considéreraient plutôt le djihad comme une obligation collective, qui exempterait les femmes du devoir de participer aux combats les armes à la main.

Même en restant en dehors des combats et éloignées des bases et des lignes de front, les femmes peuvent assurer par leur militantisme les fonctions essentielles à la reproduction de l’effort de guerre des groupes extrémistes violents au Sahel central. Ainsi, la plupart des observateurs estiment que certaines femmes, tout en demeurant au sein des communautés villageoises, peuvent apporter une contribution indispensable au ravitaillement des bases en brousse par des fonctions auxiliaires en tant que lavandières, cuisinières ou infirmières. Elles peuvent aussi s’investir dans la collecte d’informations ou de fonds pour soutenir l’effort de guerre. Ces observations semblent tout particulièrement pertinentes dans le cas du Mali. Corroborant les conclusions d’autres études à ce sujet, elles invitent à ne pas minimiser la contribution que les femmes peuvent apporter à l’action des groupes extrémistes violents au Sahel central. Il convient toutefois de souligner que, dans la plupart des cas, l’appui des femmes aux groupes extrémistes violents s’inscrit dans une continuité directe avec les comportements et rôles sociaux propres aux femmes de la région, sans césure avec leur quotidien. Cependant, une réorientation téléologique peut renforcer le cadre motivationnel des actrices de l’extrémisme violent, offrant aux femmes l’opportunité d’ancrer leurs actions dans une perspective de transformation historique qui leur a souvent été ôtée.

Une analyse de genre permet également de mieux comprendre les motivations qui sont à la base de la mobilisation des hommes en faveur des groupes extrémistes violents. Les femmes du Sahel central ont souvent été amenées à inciter les hommes (fils, maris, prétendants, amis) à prendre les armes.

Les chansons, louanges et prêches, qui célèbrent les vertus martiales, stigmatisent la faiblesse et encouragent les hommes à faire montre de braverie, s’inscrivent dans un répertoire culturel consolidé contribuant à la formation des idéaux de masculinité hégémoniques. Ces pratiques peuvent avoir une influence considérable dans le recrutement en faveur des différents groupes armés non étatiques de la région. Les groupes extrémistes violents ne font pas exception, en particulier là où ces derniers sont perçus comme des garants plus que comme des menaces à la sécurité des communautés. Il est dès lors peu étonnant que dans certaines communautés du Sahel central, et notamment dans les régions de Mopti et de Tillabéry, les combattants des groupes extrémistes violents puissent s’attirer les préférences de jeunes filles et des femmes. L’accès supposément facilité aux femmes, que le statut et les ressources du combattant favorisent, représente l’une des motivations susceptibles de pousser des jeunes à s’enrôler au sein des groupes extrémistes violents.

Ces observations montrent la nécessité de renforcer la prise en compte des aspects liés au genre dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent au Sahel central. Une meilleure compréhension de l’impact des normes et rapports sociaux de genre ainsi que des vulnérabilités spécifiques des femmes et des filles dans un contexte d’extrémisme violent pourrait notamment contribuer à consolider la pertinence et l’adaptation des stratégies régionales et nationales de lutte et de prévention de l’extrémisme violent.

Afin d’éviter la standardisation des réponses qui reproduisent souvent le point de vue hégémonique des milieux urbains, les exigences, aspirations et demandes spécifiques des femmes issues des milieux ruraux et marginalisés ne peuvent pas être négligées. De même, le renforcement de la responsabilité des acteurs impliqués dans la gouvernance de la sécurité au Sahel central, et notamment dans la lutte contre l’extrémisme violent, est crucial pour enrayer l’escalade de violence et l’enracinement de l’extrémisme violent dans la région. Il est aussi urgent de reconnaître que dans tous les pays du Sahel central existe un continuum entre les formes militarisées de la violence basée sur le genre qui sont perpétrées dans l’espace public, et la violence domestique et interpersonnelle dans la sphère privée.

Ensemble, ces manifestations de violence et de discrimination à l’encontre des femmes constituent un terreau fertile pour l’enracinement de l’extrémisme violent. Dès lors, on ne peut pas se permettre de faire l’économie d’une approche holistique capable d’inscrire les préoccupations sécuritaires dans le cadre de la promotion des droits des femmes et des droits humains dans leur ensemble.