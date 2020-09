Document d’information : Soutenir une éducation sûre dans le Sahel central (septembre 2020)

RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS

Au Sahel central, les pays du Burkina Faso, du Niger et du Mali sont confrontés à des niveaux sans précédent de conflits, de déplacements de population et de besoins humanitaires exacerbés par la pandémie du Covid-19.

Cette crise humanitaire complexe a gravement affecté l'éducation. Avant les confinements nationaux liés au Covid-19, l'insécurité et les attaques directes contre les infrastructures et le personnel scolaire ont contraint environ 4 000 écoles du Sahel central à fermer début 2020, affectant 650 000 élèves, selon les Nations Unies (ONU).

La Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques (Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA) a constaté que les attaques signalées contre l'éducation menées par des groupes armés opérant à travers les frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont en augmentation. Selon le rapport de la GCPEA L'éducation prise pour cible 2020, la GCPEA a relevé plus de 430 attaques contre l'éducation dans le Sahel central entre 2015 et 2019.4 Entre janvier et juillet 2020 uniquement, la GCPEA a identifié plus de 90 attaques contre l'éducation signalées dans la région, malgré les difficultés de surveillance et de communication de l'information pendant la pandémie. Alors que les cours reprennent après les fermetures liées au Covid-19, les écoles, les universités, les élèves et le personnel de l'éducation de la région sont susceptibles de faire face à des risques accrus, si l'on se base sur une analyse des données émergentes de 2020 et des années précédentes.

Les attaques contre l'éducation ont eu des répercussions dans toute la région. En plus de causer des blessures et des pertes en vies humaines, les attaques compromettent l'accès à une éducation de qualité, empêchent la réalisation d'autres droits fondamentaux et ont des effets durables sur la paix et le développement, ainsi que sur la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies.