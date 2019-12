Distribution de kits NFI à plus de 3 500 déplacés internes à Nagréongo

Plusieurs villages de la commune de Nagréongo (45km de Ouagadougou) accueillent des populations fuyant les violences au Sahel et au nord du Burkina. Ces personnes qui ont presque tout laissé derrière elles, vivent dans des conditions difficiles. Le samedi 14 décembre 2019, la Croix-Rouge burkinabè a remis du matériel de première nécessité à 403 ménages recensés dans les villages de Nagréongokoudgo et Kolokom.

L’opération d’assistance de la Croix-Rouge a consisté en la remise de kits NFI (No food item) composés de couvertures, de moustiquaires, de savons de lessive et de toilettes, de jerrycans, de serviettes, de kits de dignité, de tarpaulin, de nattes, de kits de cuisine et de seaux. Les kits ont été offerts à 403 ménages, soit une population de 3 584 personnes.

Le geste vient à point nommé et va contribuer à améliorer les conditions de vie de ces personnes, surtout en cette période de froid. Ces bénéficiaires avaient été recensés grâce au concours des équipes locales de la Croix-Rouge qui ont également signalé la présence de déplacés dans d’autres villages de la commune de Nagréongo. Une opération d’assistance similaire pourrait être initiée à leur profit.

La mission principale de la Croix-Rouge burkinabè est de contribuer à soulager les souffrances humaines en mobilisant le pouvoir de l’Humanité.