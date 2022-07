Diagnostics des résiliences logistiques locales, Préfecture de l’Oti, Région des Savanes, Togo - Evaluation réalisée du 08 juillet au 19 août 2021

Le projet Signal:

Signal est un projet de Humanité & Inclusion / Atlas Logistique qui vise à identifier le degré de vulnérabilité et de capacité de relèvement des communautés en contexte fragile. Il permet par ailleurs de favoriser la prise en compte, dans les stratégies d’aide humanitaire, des populations localisées dans les zones qui concentrent les contraintes logistiques les plus élevées et de renforcer ainsi leur capacité de recouvrement et leur résilience.

Diagnostics des résiliences logistiques :

Les diagnostics des résiliences logistiques visent à collecter, analyser et diffuser des données concernant l’état et la qualité des structures logistiques locales, ainsi que la capacité de ces structures à remplir leurs fonctions logistiques en temps normal, et à maintenir ces fonctions à la suite d’un aléa. Ces diagnostics sont réalisés à l’échelle des districts les plus vulnérables d’un point de vue logistique, ou ceux priorisés par les acteurs humanitaires.

Les diagnostics des résiliences logistiques permettent notamment d’appréhender la mobilité des biens et des marchandises et d’analyser les contraintes d’accès et logistiques, ainsi que les stratégies et capacités de stockage des marchés locaux. A la suite d’une crise, le projet Signal a l’ambition de documenter l’impact de la crise sur les environnements logistiques locaux, notamment via l’intégration de questions dédiées dans les questionnaires multisectoriels (MIRA).