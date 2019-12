Des volontaires sensibilisent sur l’hygiène en milieu scolaire

Les activités de routine des volontaires du comité d’arrondissement n°03 de la commune de Ouagadougou ont été marquées par une vaste opération de sensibilisation des élèves de 03 écoles secondaires. Les messages de promotion de l’hygiène vestimentaire et corporelle ont permis de toucher des centaines d’élèves.

Pour des raisons diverses, les cours de certains établissements scolaires sont jonchées d’ordures. Les salles de classes sont elles aussi encombrées de déchets divers, sans oublier les toilettes qui concentrent à elles seules le trop plein d’insalubrité. C’est malheureusement dans ces environnements qu’étudient des enfants s’exposant ainsi à toutes sortes de maladies. La sensibilisation est souvent une approche subtile qui peut pourtant aider à changer la donne.

C’est cette démarche préventive qui a été utilisée par douze volontaires du comité d’arrondissement n°3 de Ouagadougou. Ils ont investis les cours des écoles primaires Tampouy E, Tampouy F et du CEG de Tampouy E pour diffuser les messages valorisant les bienfaits de la salubrité en milieu scolaire. Dans leurs actions de sensibilisation, les bénévoles de la Croix-Rouge ont souligné l’importance pour les élèves d’adopter les bonnes attitudes afin de se protéger efficacement contre les maladies. Ces derniers ont tous admis que la propreté du corps et des vêtements et une alimentation propre sont effectivement les gages d’une bonne santé.

En plus des messages, les volontaires ont procédé à une opération de salubrité dans la cours et dans les toilettes. Les ordures qui s’y étaient amoncelées ont été dégagées à coup de râteaux, pelles, machettes et autres outils de nettoyage. Des élèves se sont joints à cette action dont la pertinence a été reconnue par les premiers responsables des 03 écoles.

Les volontaires ont pour leur part salué la mobilisation des élèves et souhaité que ces derniers inscrivent dans leurs habitudes les bons réflexes pour contribuer à faire de leur environnement des espaces où il fait bon vivre.