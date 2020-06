Crise au Sahel: réponse d’urgence et de protection du HCR (Février 2020)

1. Déplacements forcés au Sahel : tendances et scénarios

1.1. Une sévère crise humanitaire aujourd’hui

La région du Sahel central (Burkina Faso, Mali et Niger) fait face à une grave crise humanitaire et de protection, contraignant des millions de personnes à fuir leurs foyers. Les attaques indiscriminées de groupes armés contre les civils, les exécutions sommaires, le recours généralisé au viol contre les femmes, ainsi que les attaques contre les institutions étatiques, notamment les écoles et les établissements de santé, sont les derniers facteurs de déplacement affectant une région déjà confrontée au changement climatique, à l’extrême pauvreté, au manque d'opportunités économiques et à la rareté des services de base.

Des déplacements massifs ont été enregistrés, principalement à l’intérieur des pays mais également au-delà des frontières vers les pays voisins, avec un débordement probable vers les pays côtiers tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo. Les réfugiés qui se trouvent dans le triangle du Liptako-Gourma, région frontalière réunissant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, recherchent la sécurité dans des zones également en proie à la violence et à la pauvreté. Beaucoup d’entre eux ont été déplacés à plusieurs reprises. Les communautés locales se retrouvent souvent en première ligne d’intervention. Si elles ont fait preuve d'une générosité remarquable, elles ne sont désormais plus en mesure de faire face à ces évènements. Tandis que les capacités nationales sont dépassées, le soutien de la communauté internationale est consacré de façon disproportionnée aux enjeux sécuritaires, par rapport aux ressources limitées mises à disposition pour les interventions humanitaires ou de développement au Sahel.

L'approche de la période de soudure, annoncée comme l’une des plus sévères de la décennie, couplée à l'intensification actuelle du conflit armé, va probablement entrainer de nouveaux déplacements dans la région et éventuellement vers le sud, en direction de certains pays côtiers, et vers le nord, en direction de l’Afrique du Nord et de l’Europe.

1.2. Un possible scénario dramatique demain

Compte tenu de la dynamique du conflit observée au cours des derniers mois, le scénario le plus dramatique verrait le changement de stratégie des groupes armés fondamentalistes vers une consolidation des alliances au Sahel et l’expansion de leur contrôle territorial dans le but de se rapprocher stratégiquement des groupes armés non étatiques du bassin du lac Tchad. Ce scénario inclurait une stratégie délibérée visant à terroriser la société dans son ensemble, qui se traduirait par une aggravation des violations des droits de l'Homme et de l’insécurité alimentaire, un recrutement accru des jeunes par les groupes armés, ainsi qu’un accroissement des tensions communautaires, ethniques et religieuses. Les élections prévues dans plusieurs pays de la région pourraient elles-mêmes être un facteur d'instabilité.