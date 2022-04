Crise alimentaire: l'UE prend des mesures pour soutenir les régions africaines du Sahel et du lac Tchad

Dans le contexte de l'aggravation de l'état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne renforce aujourd'hui son engagement politique et financier envers les pays partenaires d'Afrique. Un montant total de 554 millions d'euros sera consacré en 2022 au renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions du Sahel et du lac Tchad, où des millions de personnes subissent déjà une situation critique susceptible de s'aggraver encore.

L'aide de l'UE, annoncée lors de la réunion de haut niveau sur le thème des crises alimentaires et nutritionnelles dans les régions du Sahel et du lac Tchad, organisée conjointement par l'UE, le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest et le réseau mondial contre les crises alimentaires, comprend à la fois une réponse humanitaire et un soutien à la lutte contre les causes profondes de l'insécurité alimentaire au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Nigeria.

Un partenaire majeur de la région en matière de sécurité alimentaire

L'Union, qui est un acteur majeur dans le domaine de l'aide humanitaire et du développement en ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle, fournit un soutien financier substantiel aux pays partenaires.

Pour répondre aux besoins d'urgence considérables dans les régions du Sahel et du lac Tchad, et en particulier aux crises alimentaires et nutritionnelles imminentes, l'UE a déjà débloqué 173 millions d'euros au titre de l'aide humanitaire. L'UE a annoncé aujourd'hui un montant supplémentaire de 67 millions d'euros, portant la contribution totale en faveur des pays touchés dans les régions du Sahel et du lac Tchad à 240 millions d'euros jusqu'à présent en 2022. Afin de renforcer la durabilité des systèmes alimentaires et de s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le cadre d'une approche pleinement axée sur l'aide humanitaire, le développement et la paix, l'UE a dégagé 654 millions d'euros pour la période 2021-2024 dans les sept pays. Ces fonds visent à apporter une réponse à long terme à la crise alimentaire structurelle. Sur ces fonds, l'UE mettra à disposition un montant total de 314 millions d'euros avant la fin de 2022 en faveur de ces sept pays. L'UE soutiendra également l'ensemble de la région interdépendante du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest au moyen de programmes régionaux.

S'attaquer aux causes profondes pour une résilience à long terme: un engagement politique renouvelé

L'UE renouvelle son ferme engagement politique en faveur de politiques structurelles et d'investissements visant à s'attaquer aux causes profondes des crises alimentaires et nutritionnelles, en prenant en compte les dimensions humanitaire, de développement et de paix.

L'objectif est de veiller à ce que les mécanismes existants soient adaptés à l'évolution de l'insécurité et de l'instabilité dans la région ainsi qu'aux réalités internationales complexes. Pour remédier aux vulnérabilités structurelles, il faudra intervenir dans les dimensions sociale, politique, économique et environnementale: l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, l'agriculture durable avec un soutien aux pratiques agroécologiques, l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'éducation, l'inclusion sociale et la répartition de la valeur ajoutée. Il est essentiel, dans une perspective socio-économique à long terme pour la région, de renforcer la résilience des populations touchées au Sahel et en Afrique de l'Ouest.

Déclarations de membres du collège

Le haut représentant/vice-président, M. Josep Borrell, s'est exprimé en ces termes: «L'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie a entraîné une hausse massive des prix des denrées alimentaires et a exacerbé le risque de pénuries alimentaires. L'insécurité alimentaire accroît inévitablement l'instabilité et les inégalités. Pour éviter cela, nous devons aider nos partenaires à devenir plus autonomes et œuvrer ensemble au renforcement du système alimentaire multilatéral. Aujourd'hui, nous renforçons notre engagement politique et financier en faveur des pays des régions du Sahel et du lac Tchad, où des millions de personnes souffrent déjà d'une situation critique et pourraient devenir d'autres victimes de la guerre en Ukraine si nous n'agissons pas rapidement.»

M. Janez Lenarčič, commissaire chargé de la gestion des crises, a ajouté: «On constate une augmentation sans précédent des besoins humanitaires dans les régions du Sahel et du lac Tchad. Cette année, plus de 31 millions de personnes auront besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Les conséquences des événements tragiques en Ukraine ne feront qu'aggraver une crise alimentaire déjà catastrophique, poussant les populations à la limite de la survie. L'UE ne négligera pas les autres crises humanitaires qui secouent le monde et continuera à fournir une aide humanitaire également dans ces régions africaines. Toutefois, l'aide humanitaire n'est pas suffisante. L'engagement politique renouvelé au niveau international est l'une des mesures essentielles pour s'attaquer aux causes profondes de la crise et garantir aux communautés les plus vulnérables la résilience à long terme dont elles ont cruellement besoin.»

La commissaire chargée des partenariats internationaux, Mme Jutta Urpilainen, a fait la déclaration suivante: «Aujourd'hui, l'exacerbation de la crise alimentaire constitue une immense menace pour les populations de la région. Elle nous interpelle tous. De même que nous avons assisté récemment à une grande solidarité dans toute l'Europe, le soutien politique et financier renouvelé de l'UE à nos partenaires dans les régions du Sahel et du lac Tchad démontre que nous continuons à faire preuve de solidarité avec toutes les populations touchées par l'agression militaire injustifiée et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine. Nous nous trouvons dans une situation sans précédent, comme j'ai pu le constater lors de mes visites dans la région la semaine dernière. Avec la communauté internationale, dans le cadre d'une approche multilatérale, nous continuerons à nous attaquer aux causes profondes des crises alimentaires et nutritionnelles et à contribuer à renforcer la résilience des personnes touchées.»

Contexte

Le Sahel et l'Afrique de l'Ouest connaissent actuellement une crise alimentaire et nutritionnelle sans précédent. En l'absence de mesures appropriées, plus de 38 millions de personnes pourraient souffrir de faim et de malnutrition entre juin et août 2022. Les zones frontalières du centre du Sahel et du lac Tchad sont les plus touchées. Les acteurs internationaux et locaux apportant un soutien à la sécurité alimentaire dans la région sont aujourd'hui confrontés à une grave détérioration du contexte économique, politique et de sécurité, tant au niveau local qu'en raison des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les conflits, les chocs économiques (y compris la COVID-19 et la flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie) et les phénomènes météorologiques extrêmes alimentent des situations de crises alimentaires de longue durée dans le monde, où au moins 195 millions de personnes se trouvaient en situation de crise alimentaire, voire pire, en 2021. Il s'agit d'une augmentation de plus de 25 % par rapport à 2020 et la situation devrait s'aggraver.

Ce nouveau soutien de l'UE à la sécurité alimentaire en Afrique est conforme à la dernière communication de la Commission intitulée «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires», adoptée le 23 mars 2022, qui appelait à une action mondiale.

Pour en savoir plus

Réunion de haut niveau sur les crises alimentaires et nutritionnelles dans les régions du Sahel et du lac Tchad

Communication intitulée «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer la résilience des systèmes alimentaires»