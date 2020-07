COVID-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre: les droits des filles et des jeunes femmes En Péril!

Note d’Orientation

Le monde traverse une période sans précédent en raison de l'épidémie de COVID-19. L'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui fait face à de multiple crises prolongées, notamment d'ordre humanitaire et climatique, est profondément affectée par les conséquences directes et indirectes de l'épidémie.

Plan International lance une série de notes d’orientation dans le but de mettre en avant l'impact de la COVID-19 sur les droits des filles et des jeunes femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Dans ce numéro, le bureau régional de Plan International en Afrique de l'Ouest et du Centre met en lumière les difficultés auxquelles les filles et les jeunes femmes font face dans la région, et la manière dont leurs droits sont affectés par la crise du COVID-19. Cette note fournit ensuite aux décideurs des recommandations en faveur de mesures sensibles au genre lors de la réponse et de la sortie de crise.