COVID-19 Burkina Faso - Bulletin Spécial N°06 du 28 septembre 2020

Surveillance de la COVID-19, des maladies cardiovasculaires et le diabète - L’OMS et le Danemark donnent du matériel médicotechnique et informatique au Ministère de la santé

Dr Marie-Chantal Houa KAMBIRE DIARRA,

Chargée de la gestion des maladies infectieuses à la Représentation de l’OMS au Burkina Faso et gestionnaire d’incident COVID-19 (OMS/Burkina Faso) a remis un don de matériel médicotechnique et informatique au Ministère de la santé le 19 août 2020, au nom de Dr Alimata J. DIARRA NAMA, Représentante de l’OMS au Burkina Faso.

C’était au Ministère de la Santé, en présence des responsables centraux, du président de l’ordre des médecins et de celui de l’ordre des pharmaciens. “Nous vous remettons, dans le cadre de l’appui de l’OMS etdu Gouvernement danois à la riposte au COVID-19 et la lutte contre les maladies cariovasculaires et le diabète, 83 ordinateurs portables, 56 oxygénateurs dans le cadre de l’appui de l’OMS et du gouvernement danois à la riposte au COVID-19, ainsi que du matériel médicotechnique pour la lutte contre les maladies cardiovasculaires et le diabète”. A-t-elle dit en remettant symboliquement un appareil au Dr Lionel Wildfried Ouedraogo, Secrétaire Général représentant Madame le Ministère de la Santé.

Madame Dorrit Skaarup Jensen, Première Conseillère /Cheffe de coopération de l’ambassade du Danemark au Burkina Faso qui a pris part à la cérémonie a remis aussi un élément du don au Secrétaire général du Ministère.

Selon Dr KAMBIRE, le premier des 3 lots du don, constitué de matériel informatique, est donné par l’OMS pour renforcer les capacités des équipes techniques des 70 districts sanitaires et les 13 directions régionales de la santé du pays dans la gestion des données de surveillance des maladies, en général, et de la COVID-19, en particulier. Le second lot, constitué de 56 oxygénateurs, est un appui de l’OMS au pays pour renforcer la prise en charge des cas actifs de COVID-19. Le 3e lot, constitué de matériel médicotechnique, a été acquis par l’OMS grâce à un soutien du Ministère danois de la coopération pour accompagner la détection et la prise en charge de l’hypertension artérielle et le diabète dans les services de santé périphériques sous une phase pilote dans le district sanitaire de Kombissiri.

Dr OUEDRAOGO a présenté à l’OMS et à l’ambassade du Danemark au Burkina Faso les remerciements de Madame le Ministre de la santé pour le matériel reçu avant d’engager le président du comité sectoriel santé dans la riposte au COVID-19, Dr Brice BICABA présent à la cérémonie, à en faire bénéficier aussi les structures sanitaires les plus périphériques pour améliorer leurs plateaux techniques et mieux continuer la riposte au COVID-19. Il a enfin promis qu’un bon usage sera fait du matériel médicotechnique dans le district de Kombissiri.

Une photo de famille et un échange Dr KAMBIRE avec la presse ont marqué la fin de la cérémonie.

Elle a exhorté la population à continuer à observer les gestes barrières contre la COVID-19 car le virus circule toujours dans le pays.