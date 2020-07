Conflits persistants, pertes de terres agricoles et insécurité alimentaire récurrente dans la région du Liptako-Gourma

Le rapport met en évidence l’importance des systèmes de suivi à distance dans un contexte marqué par des restrictions de mouvement croissantes. L’utilisation de l’imagerie satellitaire et des enquêtes téléphoniques (mVAM) ont permis de collecter rapidement des données additionnelles et d’améliorer l’interprétation des données existantes. L’étude présente, pour la première fois, la vulnérabilité de la région du Liptako-Gourma sous différents angles. Elle montre que dans cette zone aride large de 500 000 Km2, sècheresses et inondations s’alternent au fil des saisons et des années. Ces récurrences des chocs climatiques fragilisent l’agriculture et l’élevage, les deux principaux moyens d’existence des populations. En parallèle des chocs naturels qui affectent la sécurité alimentaire des populations, l’escalade des violences constitue un nouveau défi pour les populations de la zone. Plus de 3 200 incidents de sécurité ont été rapportés depuis 2014 et près de 10 000 personnes en sont mortes. La situation sécuritaire continue de se dégrader malgré les efforts des états et de leurs partenaires internationaux. On note une augmentation des attaques armées au cours des six premiers mois de 2020, tuant 3 424 personnes, ce qui correspond à un tiers environ du nombre total de personnes tuées depuis 2014. La fragmentation des groupes armés organisés autour de repères communautaires et religieux accélère la détérioration de la situation sécuritaire. Cette situation a provoqué un déplacement massif de la population. D’après les données le plus récentes disponibles en juin 2020 , on estime à 715 907 le nombre de personnes déplacées dans la zone étudiée du Liptako-Gourma, principalement en raison des conflits. Ce chiffre s’ajoute à celui de 106 582 réfugiés entre les trois pays. L’impact sur les activités agricole et d’élevage est immédiat. Des pertes de surfaces cultuvées importantes sont observées par imagerie satellitaire. Au total, sur les 11,3 millions de personnes estimées dans la zone d’étude en 2019 , 14 pour cent vivent ou proviennent de zones touchées par une réduction des terres cultivées cette année-là : 10 pour cent par des diminutions légères à moyennes, et les 4 pour cent restants par des diminutions importantes, voire par des pertes totales de leurs cultures.

L’érosion des moyens d’existence accélère la dégradation de l’insécurité alimentaire et 5,5 millions de personnes sont en insécurité alimentaire au Mali, Niger et Burkina Faso selon l’analyse du Cadre Harmonisé de mars 2020 ; soit 30 pour cent des 19 millions de personnes en insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest . De ces 5,5 millions, on estime que 2,1 millions vivent dans la zone du Liptako-Gourma considérée dans cette étude.

Si le conflit perturbe les moyens de subsistance, l'étude montre que les marchés sont globalement assez résilients ; 68 pour cent des marchés suivis ont un niveau d’activité jugé normal en dépit de la crise sécuritaire. Un ménage sur trois peut accéder à un marché situé à trois heures de son lieu d’habitation, considéré comme acceptable dans une zone à faible densité de population.

Les deux principaux moyens de subsistance des populations de la région, l’agriculture et l’élevage, sont vulnérables à la pression foncière accentuée par le changement climatique. Selon Crisis Group, la pression foncière est surtout liée à la transformation des systèmes de production qui génèrent des compétitions mal régulées autour de l’accès aux ressources de plus en plus convoitées dans la région du Liptako-Gourma. De plus, la capacité limitée des États à fournir des services sociaux de base, à assurer la sécurité et les lacunes des mécanismes de régulation traditionnels continuent d’exacerber un sentiment de marginalisation et d’injustice ressenti par les plus vulnérables, permettant aux groupes armés de gagner du terrain .

Pour les personnes en insécurité alimentaire et toutes les autres vivant dans cette zone, la pandémie de la COVID-19 est perçue comme une crise supplémentaire qui va exacerber les multiples vulnérabilités existantes. Les mesures barrières de contrôle tendent à renforcer l’isolement physique des communautés reculées et enclavées. De ce fait, les projections réalisées par le Programme alimentaire mondial (PAM) indiquent que 7,4 millions de personnes additionnelles pourraient être en insécurité alimentaire dans ces trois pays du fait de la COVID-19, pour un total de 12,9 millions de personnes en insécurité alimentaire.