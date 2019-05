Compte rendu des sorties terrain de monitoring des personnes déplacées internes dans la commune de Dori

Les sorties ont eu lieu le jeudi 8 et le lundi 13 mai 2019. L’équipe qui était composée du HCR, de DRC, de TdH et du MBDHP, s’est rendue sur le terrain comme précédemment programmé pour un suivi des IDPs des quartiers de Wendou et de Niarala. Au total, 6 sites ont pu être visités.

A l’issue des visites, les constats et problèmes de protection suivants ont été identifiés :

1) Constats généraux :

Premier site : on note la présence de déplacés originaires d’ARBINDA, dans le village de Bocouma. Le site regroupe deux (2) ménages avec une forte présence d’enfants en bas âge ; dont cinq (5) en âge de scolarisation, mais aucun enfant n’est scolarisé. Aucun de ces enfants n’a d’acte de naissance. L’un des ménages compte vingt- trois (23) enfants, et aucun d’eux n’a un extrait. Les populations disent avoir fui à cause des attaques et des tueries des peuhls. Une femme témoigne, avoir vu des gens ôter la vie à son beau-frère et ses six (6) enfants. Cette scène l’a traumatisé, au point que lorsqu’elle entend un véhicule arrivé, elle prend la clé des champs. Une autre affirme que l’atmosphère y est invivable, car souvent même à 16h, on assiste à des échanges de tirs non loin de chez soi. Tout cela a contribué à les plonger dans une peur, une crainte vraie. La population s’est donc déplacée à pied de Bocouma à Gorgadji, et Gorgadji à Dori à la charrette. Les IDPs sont hébergés dans des familles hôtes, elles sont confrontées au problème d’eau, d’alimentation, d’hygiène, de santé… Depuis leur arrivée, elles ont été soutenu par la CR qui leur a donnée des vivres (riz, mil, mais, OMO, huile, haricot), et par la DPFSNF-AH (riz et+miel). On note sur ce site la présence de jeune fille dont l’âge est compris comme entre 14- 19 ans qui partent en ville à la recherche de travail (aide-ménagère, vente d’eau fraiche pour soutenir la famille en complément de sauce…).

Les IDPs ont exprimé comme besoins urgents à combler : besoin en eau potable- d’un habitat décent, en nourriture, en produits d’hygiène, en santé…

Quant au second site que nous avons visité, elle regroupe les membres d’une grande famille YATTARA. Elle se compose de vingt-trois (23) personnes. Ici, les enfants en âge de scolarisation le sont, mais vont à l’école islamique franco-arabe. Il y’a sur ce site trois (2) ménages, mais seul un chef de famille y est présents, les autres n’ont pas rejoint Dori pour le moment. On constate la présence d’un enfant séparé, dont le père réside à Pensa. La population déplacée est d’ethnie Sonrai, et ils sont originaires de DJIKA. Les IDPs sont hébergés ici dans une grande cour spacieuse, on peut à volonté y dresser des tentes pour améliorer les conditions de couchage de ces derniers. A l’opposé du premier, ce site est doté de toilette. Mais les autres problèmes, accès à l’eau, alimentation, santé, scolarisation des enfants, besoin en matériels décents de couchage…. demeurent les mêmes. La population de ce site n’a bénéficié que de l’appui en vivres de la DPFSNF, car elle est là il y’a quelques trois (3) semaines. Tout comme sur le premier site, on note la présence de nombreux enfants en très bas âge (pouvant bénéficier des activités des EAE), malheureusement, nous ne connaissons pas leur nombre exact. Il s’impose alors un recensement de tous ces enfants.

Le 3e site visité est le plus grand de tous, et regroupe cinq (5) ménages. Il s’agit des membres de la grande famille BARRO. Ils sont originaires du village de Gorel à quelques six kilomètres (6 km) de Djika. Contrairement autres deux(2) premiers sites visités, ici tous les enfants ont des extraits de naissance, et ceux qui sont en âge de scolarisation (six (6) garçons et quatre (4) filles) le sont, à l’exception d’un seul enfant de huit (8) ans qui ne l’est pas. Après, maintes interrogations il s’avère que ce dernier a un handicap (problème visuel), voilà ce qui empêche qu’il soit inscrit à l’école. Une attention particulière a été accordée au cas de cet enfant, et sur place une petite séance de sensibilisation de l’importance de l’école a été faite aux personnes présentes sur le site. Il a été demandé de faire diagnostiquer le problème réel de l’enfant pour que si des mesures d’accompagnement peuvent prises pour l’appuyer cela soit effectif. On constate la présence de nombreuses femmes dans la cour, onze (11) en tout, dont trois (3) dont l’âge est compris entre 18 et 25 ans. Parmi elles, une seule a étudié jusqu’en classe de CM1, et a eu la chance de suivre une formation en élevage de bœufs au CBNEF Hoggo-Sambowel, et a même reçu un appui pour son activité, mais avec l’insécurité, elle a tout laissé derrière elle. Elle est éveillée, et semble intelligente, un appui en AGR lui sera d’une grande aide, elle vient de se marier. Aucun enfant séparé n’est présent sur ce site, par contre on a deux (2) femmes chefs de ménages avec des enfants. Les IDPs de ce site sont bien logés, et assez bien organisés.

Le 4e site, un site de 3 ménages de 23 personnes qui vivent ensemble et 2 ménages de 3 femmes cheffes de ménages avec 15 dont un enfant séparé qui faisait le CM2 avant le déplacement mais qui n’est plus scolarise. On note la présence de 16 enfants dont 4 scolarises avant le déplacement et qui ne le sont plus depuis leur arrivée à Dori. Les parents affirment que tous les enfants avaient des documents de naissance mais qu’ils n’ont pu emporter dans leur fuite. Ils ont été enregistrés par les services de l’Action sociale et ont bénéficié de l’assistance en vivres. Leur principal problème demeure celui de l’abri.

Sur le 5e site qui abrite 7 ménages de 56 personnes, nous notons la présence de beaucoup d’enfants à bas-âge. 3 élèves y ont été identifiés dont 2 poursuivent les cours à Dori. Il a été identifié 5 enfants séparés.

Les ménages ont à proximité deux PMH et n’ont donc pas de problème d’accès à l’eau. Quant à la documentation, certains enfants ne possèdent pas de document de naissance. Certains membres de ces ménages ont perdu des proches lors des attaques dans les localités d’origine et présentent des signes post-traumatiques. Leurs principaux besoins sont les abris, l’alimentation et des activités génératrices de revenus.