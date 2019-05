Compte rendu de sortie de terrain de monitoring des déplacés internes à petit paris, commune de Dori, 28 mai 2019

Deux familles faites de 5 ménages (3 ménages dans une et 2 dans l’autre)

Une trentaine de membres dont 10 enfants ; et arrivees a Dori le 1er Mai 2019.

Neuf (9) enfants dont 4 F et 5 G ont l’âge d’aller à l’école. Deux (2), tous des garçons ont un niveau secondaire et 7 (4 filles et 3 garçons) sont au niveau primaire.