Communiqué conjoint de la visite de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France et de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso des sites d’activités du Programme Alimentaire Mondial

DORI, province du Séno (région du Sahel) - Sur invitation de Monsieur David Bulman, Directeur Pays et Représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM) au Burkina Faso, son Excellence Monsieur Xavier Lapeyre de Cabanes, Ambassadeur de France au Burkina Faso et Son Excellence Monsieur Lieven de la Marche, Ambassadeur du Royaume de Belgique ont effectué le 06 juin 2018, une visite de deux sites d’activités du PAM, à Dori, dans la région du Sahel.

Cette visite traduit l’intérêt de la France à mieux accompagner les actions du Gouvernement dans cette région. Pour l’année 2018, une première contribution de la France de 900 000 € versée au PAM permettra de soutenir, entre autres, les éleveurs et petits producteurs locaux. Une contribution supplémentaire de 750 000 € est annoncée par la France en soutien, en partie, aux actions qui seront menées pendant la saison de soudure.

Pour sa part, la Belgique est un des contributeurs importants aux ressources générales du PAM et à son mécanisme de réponse immédiat.

A Dori, les Ambassadeurs de France, de Belgique et la délégation du PAM ont assisté à une distribution de yaourt produit par deux unités de transformation de lait assistées par le PAM aux élèves de l’école de Bouloye.

Ils ont par la suite visité l’une des deux unités de transformation de lait frais en yaourt, gérée par une coopérative féminine appuyée par le PAM, qui s'approvisionne en lait auprès des éleveurs locaux. Les premiers débouchés sont les cantines des établissements scolaires de Dori, avec désormais la volonté pour la coopérative de diversifier sa clientèle.

Ce projet permet au PAM d’appuyer la filière lait sur l'ensemble de la chaîne de valeur de manière très efficace et utile pour les populations locales. Les Ambassadeurs ont félicité l’ensemble des acteurs pour les efforts réalisés.

À propos du PAM

Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies a pour objectif de sauver des vies dans les situations d'urgence et de changer les vies de millions de personnes grâce au développement durable. Le PAM travaille dans plus de 80 pays à travers le monde, nourrissant les personnes touchées par les conflits et les catastrophes, et plaçant les bases d'un avenir meilleur.

À propos de l’Ambassade de France au Burkina Faso

La France est un des principaux partenaires au développement du Burkina Faso. Ses appuis sont mis en œuvre conjointement par l’Agence française de développement, le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France, ainsi que différents opérateurs (Expertise France, CIRAD, IRD, Campus France).

À propos de l’Ambassade du Royaume de Belgique au Burkina Faso

Les relations entre la Belgique et le Burkina Faso sont de longue date et multiformes. Le Burkina Faso est un des 14 pays partenaires de la coopération bilatérale belge. L’appui de la Belgique s’inscrit dans le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) et s’articule autour de deux axes : la croissance économique inclusive et une approche fondée sur les droits. En plus, de nombreux partenariats existent avec des organisations non-gouvernementales, universités, autorités régionales et des villes et communes et organisations de la société civile.

Pour plus d'informations veuillez contacter :

• PAM Burkina Faso : Esther Ouoba, Associée en Communication, esther.ouoba@wfp.org, Tel : +226 75 12 86 56

• Ambassade France au Burkina Faso : Lucie Janyk, Chargée de mission, Société civile, Genre et Développement local, lucie.janyk@diplomatie.gouv.fr, Tel : +226 25 49 66 47

• Ambassade du Royaume de Belgique au Burkina Faso : Kathelyne Craenen, Conseillère, Coopération au Développement, Kathelyne.craenen@diplobel.fed.be, Tel : +226 25 31 21 64